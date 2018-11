Birmania: Amnistía Internacional retira a Aung San Suu Kyi su máximo galardón por su ''vergonzosa traición'' contra los rohingya

Aung San Suu Kyi Credito: AFP

13-11-18.-La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha anunciado este lunes que ha retirado a la líder de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, su máxima distinción, el título de Embajadora de Conciencia, que le entregó en 2009, por su "vergonzosa traición a los valores que una vez defendió" en relación a la violencia ejercida en contra de la minoría musulmana rohingya.



Suu Kyi, otrora símbolo de la lucha por la democracia, ya se le han retirado ya otros galardones honoríficos a raíz del éxodo rohingya iniciado en agosto de 2017.Más de 700.000 miembros de la minoría musulmana han huido a través de la frontera con Bangladesh después de que Birmania lanzará una cruenta campaña militar en respuesta a los ataques insurgentes contra las fuerzas de seguridad. El secretario general de la organización, Kumi Naidoo, ha escrito una carta a Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, para informarle de la decisión, ha indicado AI en un comunicado.



En esa misiva, Naidoo expresa su "decepción" por el hecho de que la líder birmana "no ha utilizado su autoridad moral y política para proteger los derechos humanos, la justicia ni la igualdad en su país"."Estamos profundamente consternados, dado que usted ya no representa un símbolo de esperanza y coraje", indica en su comunicado AI, que critica a Suu Kyi por haber mostrado "indiferencia ante las atrocidades cometidas por los militares de Birmania" contra la minoría rohingya.



Desde que la antigua activista se convirtió en la líder de facto del Gobierno birmano en abril de 2016, su Ejecutivo ha estado "activamente involucrado en la comisión o perpetuación de múltiples violaciones de los derechos humanos", señala Amnistía Internacional.AI sostiene que los rohinhyas han vivido durante años en Birmania bajo un sistema de "segregación y discriminación". "Durante la campaña de violencia desatada contra ellos el año pasado, las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miles de personas, violaron a mujeres y niñas, detuvieron y torturaron a hombres y niños, quemaron cientos de hogares y pueblos", afirma la organización humanitaria.



A pesar de que el Gobierno civil no tiene control sobre los militares, Suu Kyi y su Ejecutivo han protegido a las fuerzas de seguridad para que no respondan por sus actuaciones y han negado o restado importancia a esas acusaciones, agrega AI."Su negación de la gravedad y la escala de las atrocidades significa que hay pocas perspectivas de que la situación mejore para cientos de miles de rohingyas", ha señalado Naidoo, que considera que la actitud de Suu Kyi "no puede ya justificar su estatus como Embajadora de Conciencia"



*EFE/REUTERS