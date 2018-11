Detenidos por el Cicpc presidente de la FCU y director de comedores de la Universidad de Carabobo

07-11-18.-El secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, denunció que funcionarios del Cicpc se llevaron detenidos la mañana de este martes al presidente de la FCU, Iván Uzcátegui, y al director de comedores Ramón Bravo, reseña el diario El Carabobeño.



De acuerdo a lo indicado por Aure, los dos jóvenes se encuentran detenidos en la subdelegación Las Acacias del Cicpc, luego de haber sido trasladados hasta allá por los funcionarios a las 7:30 am.



El 22 de octubre de este año, Uzcátegui y Bravo fueron citados por el Cicpc en plaza de toros, donde fueron recibidos por el director de ese cuerpo, José Domínguez, quien supuestamente les indicó que estaban siendo requeridos por supuestas irregularidades en el manejo de los comedores, pero que ya todo estaba aclarado.



En esa oportunidad, ni siquiera les tomaron declaraciones, pero les emitieron orden de captura. Por eso Pablo Aure dice estar seguro que esta detención está relacionadas con las elecciones estudiantiles, programadas para el miércoles 14 de este mes.



En su opinión, el gobierno intenta desmovilizar a los estudiantes, porque saben que no votarán por los candidatos oficialistas.



“Es es una mala táctica, porque la universidad no es Iván, Ramón, yo o cuaquier otro, la universidad es un sentimiento y ellos saben que van a perder”.