(VIDEO) Trabajadores de Ferrominera denuncian ataque armado por parte del ejército y la GNB

01-11-18.-Trabajadores del sindicato de Ferrominera, en la región de Guayana, denunciaron este jueves que funcionarios del ejército les dispararon en el portón de la empresa.“Intentaron amedrentarnos y nos recibieron en el portón de Ferrominera”, denunció Jorge Machuca, trabajador de Sidor.Aseguró que el ataque fue ordenado por los funcionarios que dirigen al país en materia política.“Nos acaban de caer a plomo los soldados del ejército venezolano por orden directa de Maduro, de Diosdado Cabello, de Tareck El Aissami, de todos los que dirigen la política en este país”, dijo.El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Américo de Grazia, aseveró en su cuenta de Twitter que la protesta de los trabajadores se debe a “pagos, deudas y entrega de activos a los chinos”.Los trabajadores de Ferrominera Orinoco suman 63 días de protestas para reclamar el cumplimiento de los tabuladores salariales según lo establecido en el contrato colectivo, el cual, a su juicio, no ha sido cumplido por el gobierno.Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, explicó que “si un trabajador solo gana 600 bolívares, qué les va a comprar a los comercios si baja el poder adquisitivo (…) Queremos un salario digno para el bienestar de las familias y el de Guayana”.González también denunció que las cartas enviadas al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, no han recibido respuesta.