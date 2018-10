Fiscal Saab sobre caso Albán: Estamos recabando testigos y pruebas audiovisuales. “La autopsia es auditable”

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: GV

31-10-18.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó durante una entrevista en Vladimir a la 1 en Globovisión que los dos funcionarios que acompañaban al concejal, Fernando Albán, en la sede del Sebin el día de su muerte, están siendo investigados y el Ministerio Público presentó “una solicitud de imputación por el quebrantamiento de las obligaciones de custodia, previsto en el artículo 267 del Código Penal”.



”Consideramos que hubo una actuación negligente de los funcionarios encargados de la custodia, pero eso no los hace responsable de una determinación individual del concejal de suicidarse”.



Saab reiteró que la autopsia arrojó que la muerte se produjo por el golpe que recibió al caer, y agregó que están recabando todas las pruebas audiovisuales y testigos que permitan esclarecer ante la opinión pública lo ocurrido. “La autopsia de Albán es auditable”, insistió.



Consultado con respecto a si estaba esposado, contestó que "no aparecen esos indicios". Sostuvo además que el concejal "iba a ser presentado ese día. No voy a hacer una adivinanza de porqué toma esa decisión. Es un ser humano al que le debemos respeto. Iba a ser presentado a un tribunal".



Mineros en el estado Bolívar



El Fiscal reiteró el "tristemente célebre Tumeremo" y algunas de las acciones de alias El Topo, a quien calificó como un "asesino serial". "La situación de las minas la conozco. Se mezcla el contrabando del oro, incluso para hacerle un daño a la economía nacional".



"Se determinó que muchas de esas bandas se mimetizan con ex funcionarios policiales, ex funcionarios militares, para apodarse territorialmente de una zona como lo hace el narcotráfico", dijo.

Agregó que "hubo un enfrentamiento entre este tipo de bandas para explotar las minas ilegalmente con funcionarios del CICPC, la Guardia Nacional y el Ejército con saldo de 7 fallecidos. En los allanamientos se encontraron 17 armas de altísimo calibre".



Se trata, dijo, de organizaciones delictivas, "delincuencia organizada de alto nivel, pranato, gente apertrechada y dueños de fincas que escondían a estos hampones. Muchos están judicializados. Hemos designado fiscales".



Caso diputado Juan Requesens



Saab aseveró que el dirigente político Juan Requesens, fue atendido este martes, por el edema facial que presentaba desde hace varios días.



Al recordar que el integrante del partido Primero Justicia (PJ), fue privado de libertad por su vinculación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, indicó que este podría tener una reducción de su pena, si delata al resto de los productores materiales del hecho.



“El fue acusado el 28 de septiembre por varios delitos donde el mismo ha asumido sus responsabilidades, el mismo admitió los hechos; él podrá delatar, no se, porque eso le brindaría la garantía judicial del rebajo de la pena”.