Familia de abatidos en Manzana de Oro, Zulia: ‘Nuestros hijos no eran delincuentes’

24-10-18.-Las vidas de dos jóvenes del sector Manzana de Oro en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo terminaron a balas en una “situación confusa” con funcionarios del Cicpc, sin embargo, ayer familiares de ambos, alegaron que los mataron sin motivo.



Se trata de Jorge Alberto Ocando, de 21 años, quien era mecánico y bachiller y su amigo Eduardo Torres, de 24 años, estudiante del sexto semestre de Contaduría en la Universidad Rafael Belloso Chacín.



El hecho se registró el pasado sábado en horas de la noche en el sector Grano de Oro, al parecer, en lo que se conoce como la Doble Vía, sin embargo, Juan Carlos Ocando, padre de Jorge declaró que el hecho en sí ocurrió a metros de la sede del Sistema Regional de Salud en la avenida Universidad.



“Mi hijo salió con otros muchachos para una fiesta y cuando caminaban por la avenida Universidad les dispararon desde un carro blanco, de repente se les atravesó una camioneta gris de la Brigada Contraterrorismo del Cicpc y había otra camioneta Silverado negra donde subieron a los muchachos y se los llevaron para la Doble Vía, ahí se escucharon unos disparos donde creemos que los terminaron de matar”, dijo Juan Carlos Ocando, padre de Jorge Alberto.



Sin embargo, fuentes policiales informaron que “los jóvenes estaban implicados en el robo de un celular y habían sido sorprendidos cuando funcionarios pasaban por la zona”.



No obstante, la misma fuente policial explicó que ya la Fiscalía 45 de Derechos Fundamentales es quien está al frente de la investigación de estos hechos.



Pero los familiares de los dos jóvenes insistieron que debe haber justicia porque “estos muchachos no eran ningunos delincuentes”. “Pedimos que se investigue la muerte de nuestros hijos, cualquier vecino de aquí del sector Manzana de Oro puede dar fe que no son ningunos delincuentes”, dijo Eddys Torres, padre de Eduardo quien tenía 24 años.



Algunos testigos ya declararon ante la Fiscalía 45 y están también por hacerlo los padres de los jóvenes muertos.



Una fuente judicial informó que en caso que el Ministerio Público compruebe mala actuación policial procederán contra los funcionarios actuantes esa noche.



El martes 23 de octubre, los vecinos del sector Manzana de Oro se mostraron indignados mientras caminaban al cementerio para sepultar a los jóvenes.

