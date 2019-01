(VIDEO) Empleados del Ministerio de Trabajo protestaron en defensa de sus derechos laborales. Denunciaron amenazas de "colectivos" y "patrones"

Funcionarios del ministerio de Trabajo denuncian amenazas de colectivos y patrones por denunciar violacionea labores. Protestan en la puerta del recinto: Alegan que en su trabajo no se cumplen las leyes que ellos aplican en las empresas públicas y privadas pic.twitter.com/YwsB3ffVyA — Rafael Hernández (@sincepto) 22 de octubre de 2018

22-10-18.-Empleados del ministerio de Trabajo salieron a protestar este lunes en las puertas del ente ubicado en plaza Caracas, contra las violaciones de derechos laborales y denunciar que han sido amenazado por presuntos “colectivos” y “patrones” si salían manifestar.“Tenemos amenazas a los trabajadores, les prohíben entrar a las oficinas, más que todo sucede con los del área administrativo. A nivel nacional los directores estadales, específicamente las inspectorías de Coro, Valencia y Guatire, amenazaron a los trabajadores que no salieran a protestar sus derechos”, dijo uno de los empleado del ente del Trabajo.Una funcionaria del ministerio del Trabajo, manifestó que tiene 15 años en el ente, y alega que los han desmejorado, y que el ministro Eduardo Piñate debe avocarse a solucionar sus problemas.“El señor Piñate, debe avocarse a los problemas que tenemos aquí en el ministerio y no se avoca. Aquí no estamos diciendo que estamos en contra de él, no estamos haciendo guarimba, estamos reclamando nuestros derechos (…) queremos soluciones, no queremos amedrentamiento”.Asimismo aseguraron que desde que el actual ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, a los trabajadores les han hecho desmejoras a los salariales y no les están realizado tarde los pagos de los sueldo y tampoco acorde a las escalas salariales establecidas.