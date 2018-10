Colombia: Desmantelan casa donde explotaban sexualmente a 20 venezolanos

Credito: Web

19-10-18.-Encerrados y amenazados fue como permanecieron unos 20 ciudadanos de nacionalidad venezolana que eran explotados sexualmente por una red de trata de personas que operaba desde una casa en el barrio Los Andes, en el suroccidente de Barranquilla, reseña el diario El Tiempo



La escandalosa noticia se conoció gracias a que una de las víctimas logró fugarse y dar aviso a las autoridades, que de inmediato ordenaron un operativo que permitió la captura de José Luis Aduen Uribe, encargado de custodiar el lugar y que en estos momentos se encuentra bajo custodia de la Fiscalía.



De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía en la audiencia, los inmigrantes fueron contactados a través de internet, en donde se les proponían buen trabajo y sueldo en Barranquilla. Una vez aquí, a los extranjeros les ofrecieron alimentación y techo, todo totalmente gratis.



Luego las reglas de juego cambiaron. Comenzaron a pasarles la cuenta de cobro por los servicios de alimentación y hospedaje, y por eso no podían abandonar la casa hasta que no pagaran lo consumido, de lo contrario serían denunciados ante Migración Colombia por su permanencia ilegal en el país.



El nuevo acuerdo era que debían sostener relaciones sexuales a través de videocam para satisfacer a clientes de internet. Por tener este tipo de prácticas sexuales no recibían un solo peso. En el allanamiento las autoridades encontraron siete cubículos con cámaras, camas y colchones para que los extranjeros practicaran toda clase de vejámenes sexuales para satisfacer a los que pagaban por ver las escenas.



La Fiscalía piensa que por este tipo de escenas pornográficas, a las que se accede a través de una página web mediante el pago con tarjeta de crédito, esta red estaría captando más de 50 millones de pesos al mes.