Nicmer Evans responde a Diosdado Cabello ante amedrentamiento contra Saverio Vivas

19-10-18.-Nicmer Evans, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) denunció este viernes, 19 de octubre, que Saverio Vivas, miembro de la Dirección Nacional del MDI está siendo amenazado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A continuación el texto de la denuncia:

Momentos en los cuales desde nuestra organización nos encontramos denunciando el terrorismo de Estado (terrorismo de Estado que se ha convertido en una práctica del gobierno de facto conducido por Maduro, impulsada y ejecutada con morbo por un secuas que lo acompaña por mero instinto de sobrevivencia pero con mucha ambición y resentimiento desmedido) desde el Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) dejamos clara nuestra postura pública de apoyo a nuestro compañero Saverio Vivas, denunciamos el acoso del que está siendo objeto, con amenazas de detención o posible captura por parte del Sebin como consecuencia de la instrucción pública girada por la extensión de tiranía de la presidencia de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, y hacemos responsable a Diosdado Cabello de lo que le suceda a Saverio Vivas.

Desde nuestra organización que forma parte de la Plataforma de Conflicto, nos hemos comprometido en la re-organización del tejido político y al avance de la acumulación de fuerzas de más del 80% del país que pide a gritos una conducción política asertiva. El escarnio público del neototalitarismo, la amenaza y el amedrentamiento a uno de nuestro dirigentes, Saverio Vivas, líder político de Catia y parte integral de nuestra dirección nacional, se hace en vivo y directo, a través del programa del gobierno que genera más odio, desprecio y división social en Venezuela "Con el Mazo Dando".

Es irónico señalar desde el programa del odio a otra persona que cuestiona los símbolos de la fallecida revolución, mientras que desde ese bodrio comunicacional cada segundo que es transmitido se humilla, veja y desprecia a personas, símbolos, mensajes y discursos, convocando a sus seguidores a perseguir, señalar, despreciar y a odiar a otros que no piensen igual que el hegemón, tal cinismo es solo digno de la miseria humana de quien lo ejecuta, pero sabemos muy bien que al final el problema no es el mensaje de Saverio por las redes, sino el entramado que busca evitar que nuevos liderazgos emerjan con propuestas que no tengan temor a decir lo que piensan y hacer todo por recobrar el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.

Señor Diosdado Cabello, cuente con que aquí hay una oposición seria que no se pone de rodillas ante el terrorismo de Estado, que no sucumbe ante sus amenazas, y que ante el neototalitarismo en marcha seremos los que sin temor y con la máxima eficiencia lograremos frustrar la intención de terminar de controlar nuestras almas.

Nicmer Evans

Vocero principal

Movimiento Democracia e Inclusión (MDI)

Denunciamos públicamente desde @MDI_Vzla que @saveriovivas miembro de nuestra Dirección Nacional está siendo objeto de amenazas, persecución y hostigamiento por parte del Sebin después de ser ordenada dicha acción por Diosdado Cabello desde su programa de odio.

