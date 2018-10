Juzgado español embarga al ex-viceministro de Energía Nervis Villalobos 40 casas de lujo en Marbella

Nervis Villalobos Credito: Web

18-10-18.-El juzgado número 41 de Madrid embargó más de 40 villas en Marbella, Málaga al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, además de otro centenar de inmuebles en España, lo que revela el enorme patrimonio inmobiliario que logró amasar el venezolano en España, reseña la agencia Efe.



Entre lo que revela El País, resalta que el hombre adquirió en 2014 una casa en La Moraleja (Alcobendas) de más de 3.000 metros valorada en tres millones de euros.



Villalobos también fue procesado en Andorra, junto a otros ex altos cargos de Pdvsa. El exviceministro de Chávez “formó parte de una red de exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros que cobraron comisiones de hasta el 15 % por facilitar a empresas extranjeras contratos de la petrolera estatal”.



Estos sobornos se abonaron en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre los años 2007 y 2012, tejiendo una red de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas, para luego llevar el dinero a paraísos fiscales como Suiza o Belice “para enmascarar fondos, según las pesquisas de una jueza andorrana”.



Según El Confidencial, otras tres personas fueron detenidas en la operación, en la que se embargaron, además de las villas en Marbella, un hotel, dos edificios de apartamentos y una decena de inmuebles en Salamanca, todo con un valor de 72 millones de euros.



Villalobos fue detenido el miércoles, solo un mes después de que la Audiencia madrileña le dejara hace un mes en libertad por esta misma investigación. Fue arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de Madrid, que le investiga por blanquear siete millones de dólares transferidos al Banco Madrid.



Este mismo juzgado ordenó su ingreso en prisión hace meses, pero la Audiencia madrileña, en segunda instancia, lo dejó en libertad el pasado septiembre tras admitir un recurso contra su entrada en la cárcel, al entender que no había en ese momento base suficiente que sustentara esa acusación.



La Fiscalía se opuso entonces a su libertad alegando que el delito precedente al blanqueo era el que se investiga en Estados Unidos, que pidió su extradición.



La Fiscalía Anticorrupción ha pedido de nuevo al juzgado madrileño su nuevo ingreso en prisión porque, según alega, han aparecido nuevos indicios contra él que refuerzan el delito de blanqueo.



El juez madrileño lo investiga a raíz de haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él.



Parte de ese dinero lo invirtió en adquirir una casa en una urbanización de lujo de Madrid.



Sobre Villalobos pesa otra investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional” en la que se encuentra en libertad provisional, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo industrial español Duro Felguera a funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela a cambio de contratos.



Además, Villalobos ha sido procesado en Andorra, pequeño país fronterizo entre España y Francia, junto a otros altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a esa compañía.



También un tribunal de Texas (EE.UU) le investiga por blanqueo y otros delitos, un país al que accedió ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.



Villalobos fue el encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006 en Venezuela.