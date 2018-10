OIM distribuye ayuda entre venezolanos de etnia warao desplazados a Guyana

Arte warao Credito: Web

12-10-18.-La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está distribuyendo ayuda no esencial, como artículos para la higiene personal, repelentes, mosquiteras, hamacas y mantas, entre los inmigrantes venezolanos más vulnerables desplazados a Guyana, según reseñó la agencia Efe.



Un total de 793 venezolanos se han beneficiado de esta iniciativa, en particular miembros de la minoría indígena warao llegados de las regiones de Barima Waini y Pomerron Supanaam, dijo hoy la OIM.



Aunque no existen cifras exactas, la OIM calcula que entre 2.000 y 2.500 venezolanos se han trasladado al país vecino, reseñó Efe.



"Muchos venezolanos están usando botes para cruzar (por el río Orinoco) a Guyana, a donde llegan sin alimentos, sin un lugar para cobijarse y con otras necesidades básicas, pero en vista de que la mayoría sólo habla el dialecto warao, la comunicación ha sido difícil", explicó el portavoz de la OIM en Ginebra, Joel Millman.



"Puedo decirles que esta es una área muy remota y que, en general, Guyana no es un país al que es fácil llegar", agregó.



Al mismo tiempo, Millman recordó que Guyana es uno de los mayores emisores de migrantes del Caribe, que tienen como destino preferido Estados Unidos, la Guayana Francesa y Brasil.



La organización también está entregando entre los inmigrantes venezolanos en Guyana información sobre cómo acceder a la documentación necesaria para regularizar su situación, incluso en zonas fronterizas que son de difícil acceso.



Para entender la amplitud de las necesidades más urgentes, la OIM ha iniciado un análisis entre la población más vulnerable, en particular de aquellos que pueden ser víctimas de tráfico humano y otros tipos de abusos.



Estos esfuerzos humanitarios son posibles gracias a la financiación del fondo para emergencias de la ONU.