(VIDEO) Familiares denuncian presunto secuestro de la madre del teniente Luis Lugo presunto implicado en el "Golpe Azul"

RT el es Luis E. Lugo hermano también del tte Luis Lugo e hijo de Gloria Calderon. Ayúdanos a denunciar lo que el gob está haciendo no entendemos qué pasa pic.twitter.com/ZpJZerELia — Allehts (@Allehts) 12 de octubre de 2018

RT por favor Difundir, mi madre Gloria Calderon está detenida en el DGCIM de Aragua por los esbirros del gobierno pic.twitter.com/4tsAFZV0i6 — Allehts (@Allehts) 12 de octubre de 2018

A estas horas de la madrugada mi Mamá sigue detenida en el DGCIM de Aragua, soy Sthella Lugo hermana del tte Luis Lugo. Hago responsable al gob de cualquier evento con mi madre — Allehts (@Allehts) 12 de octubre de 2018

12-10-18.-Familiares del teniente Luis Lugo Calderón, presunto implicado en el denominado “Golpe Azul”, denunciaron este viernes, a través de la red social Twitter el presunto secuestro de la madre del militar, Gloria Calderón, quien no aparece desde la noche del jueves 11 de septiembre, cuando la dejaron en la sede del Dgcim, en el estado Aragua,“Desde ayer en la noche aún no sabemos el paradero de mi madre, familiares y abogado acudieron al Dgci, donde la dejaron y no quieren decir nada ni atenderlos. El gobierno secuestró a mi madre Gloria Calderón”, denunció Sthella Lugo, hermana de Luis Calderón.Lugo Calderón fue detenido en el 2015 y estaba en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Tras recibir la boleta de excarcelación fue liberado el jueves en la mañana y en la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), llegaron a su residencia en Aragua y volvieron a detenerle, según reseña el portal Caraota Digital.