(VIDEO) Fiscal Saab asegura que el concejal Albán se encontraba con vida al momento del impacto

El Fiscal mostró foto de la ventana panorámica de donde presuntamente se lanzó el concejal Fernando Albán Credito: Captura

10-10-18.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ratificó este miércoles durante una rueda de prensa en el Ministerio Público la tesis del suicidio del concejal Fernando Albán.



El Fiscal mostró foto de la ventana panorámica de donde presuntamente se lanzó el concejal Fernando Albán y aseguró que se encontraba con vida al momento del impacto y no presentaba signos de maltrato físico previo a la caída.



Saab aseguró que en el momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño y aprovechó esa circunstancia para correr hacia una ventana panorámica que se encontraba a tres metros del baño, en el pasillo del piso 10, y se lanzó al vacío.



“Eso de que lo ahogaron, de que lo asfixiaron y cayó muerto es una mentira podrida que no debe repetirse”, manifestó el Fiscal, quien no recibió preguntas de los periodistas en la declaración ofrecida en el Ministerio Público.



Esta versión contradice lo dicho por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien dijo que Albán iba a ser trasladado al tribunal, se encontraba en la sala de espera del Sebin, cuando decidió quitarse la vida.