Dirigente campesino del PCV sufre atentado en Barinas

Impactos de bala en la camioneta de García. Credito: Prensa CRBZ / Aporrea.org

10 oct. 2018 - El día de ayer el dirigente campesino Robinson García, militante del Partido Comunista de Venezuela, fue víctima de un grave atentado cuando se trasladaba desde la parroquia El Real hacia Barinas. La camioneta en que se trasladaba fue atacada a tiros y recibió tres impactos de bala.



“Desde hace semanas vienen dándose amenazas y amedrentamientos contra mi persona. Me siguen vehículos, me toman fotografías, me señalan. Andan en varios vehículos: una Tucson nueva color blanco, una Hilux gris y un Spark placas PAN-23P”, informa García. “Intenté poner la denuncia ante la oficina de Seguridad Ciudadana de la gobernación y allí se negaron a recibirla”. Hace cuatro días, además, entró un grupo al predio y pretendía sacar la gente de allí, con armas de fuego y machetes.



Según relata García, cuando salía del predio en que hace su trabajo productivo y como dirigente, se percató de que en la entrada estaba el Spark estacionado entre la maleza, con gente cerca tomando fotografías hacia el predio. Se dirigió a donde su familia para ponerlos al tanto de la situación antes de tomar rumbo a Barinas a poner la denuncia ante el Cicpc. Al enrumbar hacia Barinas, luego de pasar el puente Santo Domingo, se percató de que el Spark lo seguía acompañado por tres motos, en dos de las cuales había parrilleros. El vehículo se le colocaba a un lado, lo adelantaba y bajaba la velocidad. Robinson logró adelantarlo y sacarle distancia, fue nuevamente alcanzado y en ese momento empezaron a dispararle. Finalmente, logró tomarle distancia al Spark y a las motos, salirse de la carretera y esconderse para salvar su vida.



“De los sujetos que andaban logré reconocer a dos, Juan Hoyos, ex integrante del ejército expulsado por corrupción, y familiar del coronel del ejército Gustavo Valecillos, quien fue coordinador de la ORT del Inti en Barinas, y el otro es conocido como Hiram, solicitado por el Cicpc por sicariato”, señala Robinson García: “Toda la información la facilité ayer mismo cuando coloqué la denuncia de este antentado ante el Cicpc”.



Robinson García es dirigente campesino en el predio Los Cerros, ubicado en la parroquia El Real de Barinas, donde 19 familias campesinas tienen ya seis años produciendo alimentos en 400 hectáreas de tierra que son parte de lo que fue la UPSA “Pedro Pérez Delgado” y luego “Pedro Zaraza”. Esa tierras fueron rescatadas por la revolución pero luego de creada la UPSA éstas nunca llegaron a ser productivas, a pesar de haber recibido recursos.



En su momento, Robinson García y las familias organizadas hoy en el predio fueron víctimas de una estafa, en la cual les vendieron estas tierras que no podían ser vendidas, luego de que presuntos propietarios obtuvieran prenda agraria ilegalmente. Allí se asumió una lucha, se creó un frente campesino y han venido resistiendo. El Inti ha realizado tres inspecciones y en todas han salido 100% productivos: “Nosotros estamos al tanto de que estas tierras son del Estado y que al Estado le corresponde responder por estas tierras, y permitir formalmente el uso que estamos haciendo por medio de algún comodato o algúna otra figura. Lo que no puede existir es particulares que posean prendas agrarias en esas tierras y que pretendan imponerse como supuestos propietarios y expulsarnos de allí de forma violenta. Actualmente hay 17 personas que dicen tener prenda agraria en el predio”.



En el predio Los Cerros se trabaja la ganadería, con más de 500 semovientes para carne y leche, y se cultiva plátanos y otros rubros: “Hemos recibido incluso financiamiento del Estado y hemos ejecutado y pagado esos recursos. Hemos sido serios en nuestro trabajo, Incluso, hemos financiado a una comuna del sector, la comuna Virgen de Real y otras organizaciones populares”.



Según informa Robinson García, han puesto las denuncias sobre el conflicto por la tierra ante todas las instituciones y la situación sigue sin resolverse. Mientras no exista un pronunciamiento claro del Estado sobre la ilegalidad de las supuestas prendas agrarias que poseen particulares en el predio la situación seguirá así y puede tornarse más grave: “Esta es la razón de la violencia. Las personas que han pretendido apoderarse de estas tierras por medio de corrupción, pretenden expulsarnos de aquí para seguir haciendo sus negocios y sus estafas. Mientras tanto, lo que nosotros estamos haciendo es sembrar, criar, producir”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 235 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa CRBZ (http://www.crbz.org/dirigente-campesino-del-pcv-sufre-atentado-en-barinas/)