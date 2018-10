(VIDEO) Abogado de Albán: Las ventanas del Sebin siempre están cerradas

09-10-18.-Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, se refirió este martes a los hechos que se registraron este lunes con respecto a su defendido, en la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela, reseñó El Nacional.

Albán nos dijo el domingo que lo tenían en el piso 10 y por testimonios de presos políticos sé que ahí se practican torturas, tratos crueles y pasan muchas cosas que tarde o temprano se van a saber", explicó.

El abogado descartó la posibilidad de un suicidio, debido a que las ventanas del Sebin "siempre están cerradas". "En el baño no existen ventanas, por lo que no hay posibilidad alguna de que se haya lanzado", agregó.

"¿Cómo es posible que se haya suicidado una persona que me recibe con el Cristo y me entrega la estampita con una oración para que nos protegiera y cuidara en su defensa?", cuestionó.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, informó este lunes que Albán solicitó ir al baño y se lanzó del piso 10 del edificio.

