Marcos Hernández: Ruptura de Maduro con Rodríguez Torres fue por asesinatos de Otaiza y Serra

02-10-18.-Marcos Hernández, expresidente Periodistas por La Verdad, ONG afecta al Gobierno de Venezuela, habló con Versión Final desde Bogotá sobre las razones de su reciente migración a Colombia, acción que generó críticas de sectores radicales opositores y chavistas.



No fue una decisión precipitada. Yo venía analizando desde hace algunos años por algunas situaciones que representaron un quiebre espiritual y moral de las actuaciones del Gobierno", planteó Hernández, quien se refirió a dos sucesos puntuales impulsados por el Ejecutivo.



"El primer quiebre moral se produjo cuando los venezolanos salieron a la calle, a una protesta legítima, como un derecho que tienen todos los ciudadanos en el mundo, y distinto a lo que uno siempre ha pensado, que las manifestaciones tiene que tratarse de una manera que se eviten las pérdidas humanas, el Gobierno arremetió con mucha fuerza. Y los resultados fueron jóvenes asesinados. Yo como estudiante de LUZ también protesté, tiré piedras, considerando que estaba en mi derecho legítimo, y es deber del Gobierno proteger el derecho a la vida. Eso produjo un quiebre moral con los que gobiernan. Los asesinatos de Juan Pernalete, de David Vallenilla, de Neomar Lander, le duelen a uno también como ser humano", refirió Hernández.



Para el expresidente de Periodistas por La Verdad el despliegue del gobierno de Maduro en las protestas de 2017 no corresponden a la forma de actuar de un Gobierno que se jacte de socialista y humanista.



Más cuando el Presidente avalaba la operación "Tun Tun", que no fue otra cosa que promover una muerte selectiva de los jóvenes líderes de las protestas.



El segundo quiebre lo produjo la masacre de Óscar Pérez y quienes los acompañaban en su lucha, cuando estaban rendidos, pidiendo una negociación.



El Gobierno decidió que tenía que dar un escarmiento y fueron asesinados en una transmisión totalmente en vivo por las redes sociales. Poco le importa la vida humana a quienes dirigen el Gobierno. Eso quedó evidenciado ese día. Ellos no tienen sentimientos, no hay creencia en Dios, y cuando eso pasa se creen con el derecho de hacer todas estas barbaridades.



– Usted era muy cercano al ministro Miguel Rodríguez Torres. ¿Sabe por qué lo destituyeron de su cargo y por qué está preso?

– Rodríguez Torres, con quien compartí funciones, era un hombre muy cercano al presidente Maduro, tenían excelentes relaciones. Maduro lo llamaba varias veces al día para consultarle sobre diversos temas, pero ocurrieron acontecimientos que fueron rompiendo la confianza de Maduro hacia él.



El primero fue el vil asesinato de Eliecer Otaiza. En ese momento, el Presidente dijo que había sido el "imperio", el que estuvo detrás del hecho, sin embargo, ya el Ministro sabía con información precisa que había sido un asesinato del hampa común. El hecho se registró en Baruta, cuando unos muchachos habían sido sacados de una fiesta. Eliecer se equivocó al tratar de irse por la vía de Baruta hacia donde él vivía, y fue emboscado por unos delincuentes que no sabían que era él. Tomaron su camioneta y se fueron a pasear, cuando una comisión policial los detuvo quedó esclarecido, esa misma noche, que ellos habían asesinado a Otaiza. El Ministro se negó a acompañar la versión de Maduro de que había sido el imperio.



Otro hecho ocurrido fue el asesinato de Robert Serra. Maduro también alegó enseguida la tesis que había sido algo planificado por el "imperio", después que fue Colombia, pero allí quedó grabado en las cámaras de su casa quienes fueron sus asesinos y lamentablemente fue un lío de querellas entre personas relacionadas con la santería y grupos de poder, entre ellos mismos y da la tesis que fue un crimen planificado. La versión de Maduro tampoco fue acompañada por Rodríguez Torres porque ya sabía lo que realmente había ocurrido.



– Claro, no le siguió la versión de siempre…

– Además de ello la enorme popularidad que fue teniendo Rodríguez Torres por ser alguien transparente dentro del Ministerio. Logró disminuir considerablemente la tasa de homicidios. Todo esto molestó el entorno del presidente Maduro, su manera de cómo el Ministro estaba ejecutando la política abierta y transparente de no plegarse a cualquier capricho hizo tomar la decisión de Maduro de salir de Rodríguez Torres.



Al igual que muchos militares, se encuentra detenido en la Dgcim, luego de ser uno de los más brillantes militares que ha tenido el país. Está preso por pensar distinto, por querer el bien para Venezuela y ese es el riesgo de los que se atreven a disentir de las políticas de este Gobierno. Cualquier persona que dentro del chavismo que se atreva a disentir del Gobierno, inmediatamente es calificado de traidor y se buscan cualquier pretexto para ser encarcelarlo.