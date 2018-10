Se cumplen 50 años de la Masacre de Tlatelolco en México

Masacre de Tlatelolco. Prohibido olvidar

Caracas, octubre 2 - La Masacre de Tlatelolco es conocida como una de las matanzas más grandes en la historia de México, cometida contra la fuerza estudiantil de la época (1968), quienes protestaban de forma masiva en rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.



Los crímenes fueron autorizados por el Estado y perpetrados por las fuerzas militares mexicanas, para silenciar a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).



El 2 de octubre de 1968 el grupo paramilitar "Batallón Olimpia", en conjunto con el Ejército, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) arremetieron y disiparon a unos 300 estudiantes que estaban concentrados protestando en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad de México, capital.



Cientos de estudiantes fueron detenidos, golpeados y asesinados por las fuerzas del Ejército de México. | Foto: nytimes



Durante el hecho también fueron acribillados líderes, docentes, intelectuales, personal obrero, profesionales y trabajadores de distintos sectores, así como personas de la sociedad mexicana, quienes también se sumaron a las manifestaciones.



Los grupos del denominado Batallón de Olimpia se infiltraron en las protestas, identificándose con un pañuelo blanco (símbolo de los estudiantes) y comenzaron a disparar sin justitificación a los civiles desarmados a las 18H00 hora local.



Por su parte, los militares (quienes debían custodiar las marchas) también comenzaron a disparar contra los manifestantes para "restablecer el orden público", sin embargo los oficiales persiguieron a las personas hasta los edificios, residencias o cualquier instalación en las que estos se resguardaron.



¿Qué reclamaban los movimientos populares?



En la época de los sesenta el país atravesaba una de las crisis económicas más difíciles, enmarcada en un sistema de Gobierno autoritario y desapegado de los derechos constitucionales. Desde sus inicios reprimió los movimientos y revueltas sociales que estaban surgiendo.



Los estudiantes salieron a las calles para reclamar no solo eclamaban la liberación de presos políticos y el respeto a la autonomía universitaria.

Las personas detenidas eran enviadas a centros de detención militar de manera obligatoria. Foto: muyhistoria



Las consecuencias de un país en represión



Entre 1958 y 1957 en México se habían llevado acabo numerosas protestas protagonizadas por líderes campesinos y el gremio de trabajadores, quienes demandaban mejoras en las condiciones laborales y un aumento en los salarios.



Asimismo, estas fueron reprimidas por las autoridades en distintas ocasiones, lo que multiplicó la realización de estas actividades, pese a los actos de represión gubernamentales, que terminaron por estallar en 1968.



Un crimen de Estado



Los principales responsables de los hechos fueron el Ejército mexicano, la policía secreta y los paramilitares del Batallón Olimpia, quienes realizaron los crímenes en coordinación y bajo la autorización del mandatario Díaz Ordaz.



Hasta la fecha, no sé conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas. Si bien según las cifras publicadas por el Gobierno murieron unas 20 personas, se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles.



Solo en una de las cuatro esquinas de la Plaza de las Tres Culturas se hallaron más de 65 cadáveres, otros fueron encontrados en camiones de basura y demás calles de la ciudad capital.



Los muertos eran recogidos por grúas y vehículos de carga pesada, los cuales trasladaban a los cuerpos hasta un sitio clandestino para la incineración masiva.



Tlatelolco: Más de 50 años de impunidad



La Masacre de Tlatelolco no es la única matanza estudiantil registrada en México, sin embargo es la más grande en la historia del país. Actualmente es referente de formación para recordar y conmemorar la lucha democrática de las corrientes populares de América Latina.



En tanto, han transcurrido más de 50 años de los acontecimientos, no obstante es en 2005 que se reconoce el hecho como un genocidio y crimen de lesa humanidad.



Además, ese mismo año la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) inició las investigaciones para apresar a los responsables, pero la justicia determinó "incosisitencia en las pruebas presentadas" por lo que hasta ahora no existe nadie procesado por esa matanza.Se cumplen 50 años de la Masacre de Tlatelolco