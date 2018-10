Vladimir Villegas: “¿Por qué se permite la acción de grupos irregulares sin que cese la impunidad?”

Vladimir Villegas Credito: GV

01-10-18.-El periodista Vladimir Villegas cuestionó la impunidad que ocurre en el país, al condenar este lunes el hecho ocurrido en las últimas horas en la localidad de San Juan de las Galdonas, ubicada en el estado Sucre, donde hubo el “presunto reparto de drogas y cosas oscuras”.



En su acostumbrado comentario semanal en Globovisión, Villegas dijo que lo ocurrido “sometió a la población “a horas de terror en medio de una gran impunidad”.



Al respecto, dijo: “¡Cómo es posible que existan grupos de delincuentes que se enfrentan y no haya quien le ponga coto a eso! ¿Qué pasa con la impunidad?”.



Tras reiterar que está en contra de una posible invasión extranjera en el país, preguntó: “¡Qué pasa con la soberanía, con la seguridad de los ciudadanos!, necesaria para vivir en paz.



“¡¿Por qué se permite la acción de este grupo y por qué no cesa la impunidad?!, insistió, al tiempo que recordó que cuando se viaja hacia el Oriente del país, se reciben advertencias con respecto a actuaciones delincuenciales en puntos específicos de la geografía nacional. “¿Dónde están las autoridades para ponerle coto a eso?”, dijo.



“Me pregunto: si no somos capaces de enfrentar a un grupo como éste (en Sucre) estamos realmente preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza (invasión)?”, concluyó.