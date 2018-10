(VIDEO) Médicos y trabajadores del sector salud denuncian amenazas, persecución y hostigamiento

Trabajadores del sector salud se pronuncian ante el hostigamiento y la persecución tanto como a la dirigencia sindical como a los trabajadores. Conéctate a nuestra señal #EnVIVO y sigue el desarrollo de la noticia por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/qe1oVoRCLG — VIVOplay (@vivoplaynet) 1 de octubre de 2018

.@maurozam10, dirigente sindical de Fetrasalud, manifestó que "no se quiere violencia, lo que quieren es soluciones en los hospitales, que hayan medicinas, equipos médico e implementos necesarios para hacer la labor".

El presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, denunció que "el barco no llegó atender ni siquiera al 1% de los pacientes del país".

"Había pacientes que decían que fueron atendidos, pero nunca vimos un récipe o que se le haya intervenido quirúrgicamente con un informe formal" aseguró Carlos Prosperi.

01-10-18.-Trabajadores del sector salud denunciaron este lunes que han sido víctimas de persecución y hostigamiento por protestar.“El gobierno pretende perseguirnos para no reclamar nuestra situación. Nuestro reclamo es totalmente laboral, no tiene nada que ver con tumbar el gobierno”, señaló Mauro Zambrano, dirigente sindical de Fetrasalud, reseñó el canal VIVOPlay a través de su cuenta en Twitter.Comentó que en el caso del Hospital Universitario de Caracas (HUC), hay un grupo de personas que los mantienen amenazados. “En el HUC hay unos sujetos, más de 50, no sabemos de dónde son. Dicen que si van los medios de comunicación, que si hay protesta, que arremeterán contra los trabajadores y que va a haber plomo”, comentó Zambrano.Por su parte, el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, criticó que el buque hospital chino "Arca de la Paz" no logró ayudar ni a 1% de los pacientes del país.Comentó que a pesar de que los pacientes presentaron los documentos solicitados, les negaron la atención médica. “Hubo discriminación por parte de los que laboraron el barco”, aseveró.Mauro Zambrano anunció que este martes trabajadores del sector salud protestarán ante el Ipasmé. Además, el miércoles se concentrarán en la Plaza de La Moneda a partir de las 10:00 am para exigir el pago de las tablas salariales.