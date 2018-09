Bachelet: Investigación en Venezuela será "imparcial, selectiva y sin sesgo"

La alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Credito: EU

29-09-18.-La Alta Comisionada de la Organización de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su deseo de continuar el trabajo iniciado por su antecesor en el cargo, de manera "imparcial, selectiva y sin sesgo".



La declaración de la expresidenta chilena, se produjo luego de conocerse la decisión del Consejo de DD HH de la ONU que insta al gobierno venezolano a aceptar la ayuda humanitaria externa, especialmente determinada por la falta de alimentos y medicinas, la emigración masiva y la persecusión política, de acuerdo con el informe ya elaborado de manera externa por esa dependencia intergubernamental.



La resolución pide además a Bachelet que prepare un nuevo informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela y que se lo presente en junio de 2019.



"Nosotros hemos hablado con el ministro de relaciones exteriores en Ginebra, al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole accesos y explicándole que de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso, con o sin resolución. Y por lo tanto si no podemos entrar, lo hacemos desde un país de afuera", explicó Bachalet mediante un video compartido por la cuenta en Twitter @NoticiasONU.



Agregó que si el Gobierno venezolano accede a dejar pasar al país a los investigadores, se plantearía la posibilidad de recibir también la versión oficial sobre las situaciones que se reportan.



Indicó que se disponen de distintas alternativas para evaluar la situación venezolana, y abogó por hacer una inspección de primera mano, a fin de obtener resultados imparciales. "De todas maneras, ahora con el mandato de la resolución, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Lo haremos como se espera de nosotros; de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible", puntualizó la Alta Comisionada.



La resolución, aprobada con 23 votos favorables, 7 en contra y 17 abstenciones, fue rechazada por el embajador de Venezuela ante el organismo, Jorge Valero, quien la calificó de "hostil" y que "marca el comienzo de una escalada intervencionista" contra el país.



Maduro:"Venga cuando quiera"



Por su parte el presidente Nicolás Maduro expresó al conocer la posición de la alta funcionaria de la ONU, que "cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida".



Torres: "Oportunidad de oro"



Por su parte el experto internacionalista Eloy Torres, expresó para El Universal que la visita de la Alta Comisionado de la ONU le brinda al Gobierno nacional "una opotunidad de oro para desbloquear la situación que tiene con el mundo, por la actitud que ha venido manteniendo en materia de derechos humanos".



Indicó el profesor universitario en Derecho Internacional que tratándose de un personaje como Michel Bachalet, con antecedentes como gente de izquierda a quien correspondió sufrir persecución y prisión por formar parte del partido que respaldó al extinto presidente chileno Salvador Allende, mal podría ser acusada por el Gobierno venezolano como "agente del imperialismo".



"Corresponderá ahora al Gobierno facilitar a la Alta Comisionada, todas las garantías y libertades para llevar a cabo la investigación que deberá realizar en el país e intentar soluciones negociadas para buscar solución a la grave crisis humanitaria que soportan una gran porción de venezolanos en los actuales momentos", agregó.



Rafalli: Visite a Requesens



En Twitter no faltaron los comentarios. El abogado Juan Manuel Rafalli escribió al respecto que "Si en efecto le permiten el ingreso a Bachalet, su primera visita debería ser a Requesens..."