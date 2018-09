Investigan asesinato de director de varios ancianatos en Caracas

29-09-18.-El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realiza los estudios para determinar la identidad de los asaltantes que asesinaron a Frank Jugo Westall de 62 años en su vivienda ubicada en la urbanización Bello Monte, al este de Caracas.

De acuerdo a la versión de los familiares, el Cicpc analiza el registro de las cámaras de seguridad de las viviendas vecinas para dar con las características de los delincuentes. Se presume que la víctima fue asesinada la noche del sábado, pues hasta ese día en la tarde supieron de él.

El domingo no acudió al ancianato Santo Domingo de Bello Monte, uno de los que coordinaba, pero no generó alarma porque sus conocidos pensaban que estaba arreglando sus pertenencias, puesto que en los próximos días se iba a vivir a España, donde está residenciada parte de su familia. El lunes no acudió a la casa hogar y eso preocupó a su cuñado, quien trabajaba en sociedad con él, y fueron hasta su vivienda en la residencia Chiquinquirá a ver qué pasaba.

Al llegar a la casa no encontraron el carro del sexagenario y las luces internas de la vivienda estaban prendidas. Esto les pareció extraño e ingresaron a ver qué pasaba. Adentro todo estaba desordenado. Faltaban varios objetos y comida en la cocina, se llevaron hasta las hornillas y el microondas, indicó el portal Caraota Digital.

Luego de buscarlo por toda la casa finalmente lo encontraron en el cuarto de servicio de la vivienda. Estaba envuelto en una sábana y no tenía heridas visibles. Se presume que lo mataron de un golpe en la cabeza o por asfixia mecánica. Los delincuentes que cometieron el hecho se robaron varias de las pertenencia y huyeron en el carro. Ninguna de las cerraduras estaba forzada, por lo que se presume que los asesinos ingresaron al inmueble en compañía de la víctima.