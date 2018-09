Foro Penal: : Detención del periodista Isnardo Bravo representa una violación a los DDHH

Credito: Web

24-09-18.-El director del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró este lunes luego de la detención del periodista Isnardo Bravo que la misma representa una “violación de los Derechos Humanos”, reseña el portal Noticiero Digital.



“La persecución política es algo sistemático. Es lamentable que hoy en día existiera, y pareciera que ya no sorprendiera, las detenciones arbitrarias contra algunos dirigentes opositores o periodistas del país”, dijo durante una rueda de prensa.



A su juicio, los periodista “pueden decir lo que realmente está ocurriendo en el país, puesto que eso es uno de los principios éticos del periodismo, es poder actuar de manera independiente y decir la verdad, no decir lo que por presión o por imposición le ordenan o le obligan a decir”.



“Isnardo Bravo es un periodista de tradición en Venezuela y yo le quiero pedir la solidaridad a las demás organizaciones de Derechos Humanos, que ya sé que varias se han pronunciado al respecto; pero también toda la solidaridad a todo el mundo del periodismo”, destacó.



Explicó que el Foro Penal Venezolano jamás “atiende un caso si los familiares no lo han denunciado. Defendemos casos en lo que ya se ha establecido claramente que haya una acción violenta ilegal”.



A mí nunca me dejará de sorprender que el Gobierno haya perseguido de tal forma a algunos diputados que los hayan llevado a tomar la decisión de irse del país. Evidentemente hay una destrucción de todo aquel que se quiera oponer al Gobierno y básicamente ese ha sido un elemento eficiente y efectivo del Gobierno”, recalcó.



Y agregó que: “En Venezuela existe una Constitución que es además, por cierto, la base narrativa, porque siempre hemos dicho que nuestra única herramienta es la ley, y nuestra meta es la recuperación de Estado de derecho venezolano”.



Romero precisó que el discurso de la organización a la que representa, “jamás se saldrá de la Constitución”, puesto que es en ella “donde existe la libertad de manifestación, las libertades políticas, el debido proceso, de derecho a la defensa, el respeto a los abogados como parte del sistema y el respeto a las organizaciones de Derechos Humanos”.