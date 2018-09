Activistas por los Derechos Humanos y ONGs rechazan críticas de Jorge Rodríguez hacia el Foro Penal Venezolano

#23Sep @ForoPenal asiste víctimas de violación a Derechos Humanos . Nadie puede señalarse como culpable hasta que no se realice un justo debido proceso mediante tribunales independientes. Toda persona tiene derecho a la defensa y se presume inocente hasta q se pruebe lo contrario — Alfredo Romero (@alfredoromero) 23 de septiembre de 2018

El Foro Penal seguirá defendiendo el debido proceso y a quienes denuncian violaciones de sus #DDHH. Rechaza todo tipo de amenaza y reitera que jamás ha defendido actos de violencia y terrorismo. #Seguimos pic.twitter.com/FxB6sPLKcB — Foro Penal (@ForoPenal) 23 de septiembre de 2018

Rechazamos ataques de la dictadura al @ForoPenal. Defender derechos no es delito. Intimidar a defensores sólo persigue favorecer los abusos a los derechos humanos. pic.twitter.com/IuH5TxY8Mt — PROVEA (@_Provea) 23 de septiembre de 2018

Rechazamos acusaciones de @jorgepsuv donde señala que "las ong lanzan bombas de humo para encubrir terroristas" y condenamos ataques contra @ForoPenal Exigimos se respete la labor de los y las defensoras de derechos humanos. @FLDAmericas @CIDH pic.twitter.com/L1ZvYnHnZz — PROVEA (@_Provea) 23 de septiembre de 2018

24-09-18.-Activistas por los Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela rechazaron las críticas realizadas por el ministro para la Información, Jorge Rodríguez, hacia el Foro Penal Venezolano y Alfredo Romero.Romero, uno de los directores de esta organización, indicó en rueda de prensa que tal acusación podría ser un “pote de humo acerca de una denuncia de un familiar donde simplemente se habla objetivamente lo que nos denunciaron”.“Efectivamente no hemos tenido acceso al expediente, ayer nos enteramos de cosas que no sabíamos y estamos disponibles para el Gobierno nacional y aclarar cualquier situación”, indicó Romero acerca de los datos que indicó Rodríguez acerca de Expósito, a quien apodan la Perrera y habría sido capturada por su presunta participación con el atentado fallido contra Nicolás Maduro.Por su parte Provea rechazó los “ataques de la dictadura al @ForoPenal”. Aseguran que “defender derechos no es delito. Intimidar a defensores sólo persigue favorecer los abusos a los derechos humanos”.Por otro lado el activista de DDHH, Eduard Rondón opinó que las “declaraciónes de @jorgerpsuv en contra de @ForoPenal y su director @alfredoromero no son más que acciones de amedrentamiento, persecución, intimidación y hostigamiento en contra del Trabajo como Defensores de Derechos Humanos”.