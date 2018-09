Capturan a Henryberth Rivas alias "Morfeo" y otras dos personas presuntamente involucradas en el atentado contra Maduro

Caracas, 23 de Septiembre - El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que este sábado capturaron a tres sujetos, dos hombres y una mujer, involucrados en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, Nicolás Maduro y el alto mando militar y político el pasado 04 de agosto del año en curso.



Las declaraciones las ofreció este domingo el Ministro desde el Palacio de Miraflores, Caracas, en la que detalló que los cuerpos de seguridad de la nación detuvieron a Henryberth Rivas, alias “Morfeo”, participante directo del atentado terrorista; Angela Lizbeth Expósito Carrillo , apodada “La Perrera” y también a un coronel en situación de retiro, Ramón Santiago Velasco, apodado “Corocoro”.



Agregó que solo falta detener a los dos explosivistas que se encuentran prófugos de la justicia; Gregorio José Yaguas Monje apodado “Latino” y Yilber Alberto Escalona Torrealba alias “Pastor”.



Rodríguez señaló que hasta la fecha hay un total de 28 personas detenidas por el atentado terrorista.



Cómo ocurrieron los hechos



El ministro reveló que por solicitud de Laided Salazar, involucrada en el Golpe Azul del año 2014, Angela Lizbeth Expósito Carrillo, escondió en su residencia a Henryberth Rivas, a quien le proporcionó una cédula de identidad falsa.



“Hace cuatro meses conocí por las redes sociales a Laided Salazar, ella me contactó con un seudónimo ‘Abia’.. Hace dos semanas ella me envió mensaje por Whatssap y me pidió la colaboración de ir a buscar una persona (Henryberth Rivas) y llevarlo para un sitio donde pudiera quedarse unos días o una semana”, contó Carrillo en declaración a los cuerpos de seguridad.



Según una información difundida a través de la cuenta en Twitter @alfredoromero, Angela Lizbeth Expósito Carrillo fungía como representante de una fundación (Fundanimal) que acogía perros de actores de la oposición venezolana que se encuentran prófugos de la justicia.



Carrillo especificó que solicitó a Salazar dinero para la compra de comida y ella la remitió con Maira Isabel Rodríguez Briceño, quien le hizo un depósito para este fin.



Asimismo, Rodríguez agregó que Ramón Santiago Velasco “Corocoro” tenía en su telefóno varias llamadas de Laided Salazar y sería él quien facilitaría la fuga de Rivas hacia la nación neogranadina por el terminal La Bandera.



Chile, Colombia, Miami involucrados en atentado terrorista



La confesión de Henrybert Rivas determina la implicación de los gobiernos de Colombia, México, Chile y Estados Unidos en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Maduro.



“Tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino, terrorista, criminal, después de perpetrar hechos tan horrendos como el del 04 de agosto, lo que recibe es la instrucción de que se dirija a la embajada de Chile”, señaló Rodríguez en referencia a las declaraciones de Rivas emitidas a los cuerpos de seguridad.



Según Rivas los explosivistas le señalaron que cada uno de los drones que detonaron en la avenida Bolívar de Caracas el pasado mes de agosto, debían estar cargados con material explosivo tipo C4 y perdigones de plomo, pequeños y grandes.



Además alias Morfeo señaló que los grupos que participaron en el atentado terrorista se formaron en Colombia por un lapso de seis meses.



“Una pregunta a las autoridades colombianas que debe ser respondida es ¿no sabían que durante seis meses un grupo terroristas se estuvo entrenando en la localidad de Chinácota? “, preguntó Rodríguez.



El ministro subrayó que estos elementos que se suman a las investigaciones, fortalecen los señalamientos contra Julio Borges, autor intelectual del magnicidio en grado de frustración.



“Tenemos muchísimos elementos que involucran al señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración del pasado 04 de agosto”, dijo.