(VIDEO) "Esto no es vida": Amnistía Internacional denuncia violencia de organismos de seguridad a familias venezolanas

Amnistía Internacional lanza nuevo informe y pone en evidencia las fallas del Estado venezolano en garantizar el derecho a la vida y seguridad de todas las personas#EstoNoEsVida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en #Venezuela



20-09-18.-Amnistía Internacional difundió este jueves un nuevo informe en el que reveló las fallas del Estado para garantizar el derecho a la vida y seguridad de todos los venezolanos.En un video difundido por las redes Amnistía Internacional realizó una campaña para dar a conocer algunas historias de familias venezolanas que han sido afectadas por la violencia de los organismos de seguridad.“Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, indicó Erika Guevara, directora de la institución.La organización considera que el Estado venezolano no ha tomado medidas para mejorar el sistema penal y no ha permitido el acceso a estadísticas sobre seguridad ciudadana.