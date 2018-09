Insólito: El expresidente Aznar negó en el Congreso la participación de España en la guerra de Irak

Aznar

Blair, Bush y Aznar

Madrid, septiembre 18 - El expresidente del Gobierno de España José María Aznar compareció este martes en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. La expectación era muy considerable, y nadie dudaba de que sería una sesión cargada de polémica.



También era relativamente previsible que Aznar negara la existencia de una 'caja B' en su partido -a pesar de hay una sentencia judicial que la avala- o que al menos declinara toda responsabilidad por su parte.



Lo que sí ha superado todas las expectativas ha sido que el expresidente español llegara a negar la participación de su país en la guerra de Irak. Las reacciones, tanto entre algunos diputados participantes en la comisión como en las redes sociales, no se hicieron esperar y reflejaron una considerable indignación.



"¿Tiene usted vergüenza?"



En los primeros compases de su intervención, Aznar se burló del Ejecutivo de Pedro Sánchez por los argumentos con los que sus representantes han justificado la venta de bombas a Arabia Saudita, provocando que el representante del Grupo Socialista, Rafael Simancas, le recriminara su actitud.



Simancas acusó entonces a Aznar de haber involucrado a España en "una guerra ilegal e inmoral", en referencia a la invasión de Irak. Fue en ese momento cuando el expresidente replicó que "en aquella guerra no se tiraron bombas por parte de España, entre otras cosas, porque no participó".



Poco después, las 'bombas' sí estallaban en Twitter. El periodista Antonio Maestre publicó un hilo con una lista de trece fallecidos españoles a causa de aquel conflicto bélico:



Otros usuarios recordaron la célebre fotografía de las Azores, que escenifica el acuerdo entre el expresidente estadounidense George W. Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair y el propio Jose María Aznar en una cumbre que precipitó la intervención en Irak en 2003.



También hubo críticas de mayor calado histórico, que ponían en relación al Partido Popular y su ideología con el golpe de Estado que inició la Guerra Civil Española y derivó en la dictadura franquista:



En general, las palabras de Aznar causaron una considerable indignación.



De vuelta en el Congreso, el tema fue retomado por Gabriel Rufián, un diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) precisamente conocido por el estilo incisivo y lenguaraz de sus intervenciones.



Su camiseta, con la imagen de José Couso, un camarógrafo de televisión español fallecido durante la toma de Bagdad por el disparo de un tanque estadounidense, ya era todo un presagio de los términos en que iba a desarrollarse su intervención.



Y no defraudó. "Usted ha sido responsable de una invasión que provocó centenares de miles de condenados a la muerte más vil. La pregunta es muy simple: ¿tiene usted vergüenza?", preguntó Rufián a Aznar, que se limitaba a sonreír y a permanecer en silencio.



También se mantuvo callado el expresidente, esta vez sin sonrisa, cuando el diputado de ERC hizo referencia a su camiseta y le preguntó sí tenía algo que decirle a los padres de José Couso.



"Entiendo, por su cara, que no", concluyó el diputado catalán.