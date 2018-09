Escarrá: Nueva Constitución será más severa ante "traición a la patria"

Hermann Escarrá. Credito: Archivo

15-09-18.-Hermann Escarrá, miembro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redacta la nueva Constitución, aseguró en una entrevista con Efe este sábado que la nueva Carta Magna “será más severa para castigar a quienes incurran en el delito de traición a la patria”, reseña la agenciaEfe.



“Se va a procurar ser más severo en esta materia, sobre todo cuando se pide intervención militar y se llegue a acuerdos con sectores militares extranjeros, antagonistas a Venezuela”, dijo Escarrá.



Dijo que se planea someter a referendo popular la nueva propuesta de constitución que, podría estar lista el año próximo.



El abogado explicó que actualmente la legislación venezolana contempla tres normas para abordar el delito de traición a la patria, pero que el chavismo quiere “ser un poco más estricto” en esta materia.



Varios dirigentes opositores han sido acusados en los últimos años desde el gobierno, y a veces también desde la Fiscalía, de cometer este delito, algo que el antichavismo y buena parte de la comunidad internacional considera como un arma de persecución política.



Sin embargo, la pena máxima se mantendrá en 30 años pues, remarcó el abogado, este aspecto no se puede modificar debido a los tratados internacionales que ha suscrito el país.



Escarrá indicó también que en la asamblea constituyente que hay consenso para crear un Tribunal de Garantías Constitucionales que estará separado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que vendrá a suplir a la actual Sala Constitucional, que será eliminada.



“El Tribunal de Garantías Constitucionales ejercería control sobre el TSJ y sobre todo el sistema judicial de Venezuela en el área constitucional”, dijo Escarrá.



El abogado subrayó que hay diferencias entre los constituyentes en la forma de escoger a los miembros de esta nueva corte pues se ha planteado que no solo sean escogidos por mérito sino que sean escogidos por el pueblo.



Este punto particular “no tiene consenso” pero se debatirá una vez arranque la discusión de cada artículo de la nueva Constitución en el pleno de la asamble nacional constituyente, que podría ser a finales de año o comienzos de 2019.



Adelantó que, hasta ahora, se habla de que esta nueva corte esté conformada por siete jueces que ejercerán un único período de 12 años.