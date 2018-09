Zulia: Alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada denuncia que su esposa fue secuestrada

Junior Mujica Credito: NAD

15-09-18.-El alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada, Junior Mujica reveló que su esposa fue secuestrada el pasado miércoles, pasadas las 5:00 de la tarde, cuando realizaba sus obligaciones de primera dama en la localidad.



Mujica manifestó a Noticia al Día que su señora se desplazaba por el sector Lodedoria, en un camión de la Alcaldía, junto a su chofer, cuando ambos fueron interceptados por dos delincuentes fuertemente armados, quienes abordaron el vehículo y los sometieron.



“Ella iba con el chofer del camión, a cumplir con sus funciones, porque su camioneta estaba dañada. De repente fueron acorralados por dos antisociales armados. Se montan por cada una de las puertas del camión, los amenazaron y secuestraron, siendo rescatada a altas de la noche de ese mismo día por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mantuvieron en cautiverio unas cinco horas y le dijeron que tenían un mensaje para mí; que yo debía hacer las cosas bien, sino estas iba a ser peor”, contó el burgomaestre, mientras que añadía que su esposa tuvo un trauma psicológico del cual no ha podido salir, luego de este horrendo crimen.



Asimismo, aseguró: “Estoy buscando las razones, porque le dijeron que era un mensaje para mí, que yo tenía que hacer las cosas bien. Lo único que he hecho esta semana es sustituir o, mejor dicho, pedirle al gobernador, Omar Prieto que me ponga otro intendente. Estoy abriendo una investigación por eso”.



Para el alcalde la remoción del intendente, Luis Villalobos pudo haber traído como consecuencia el secuestro de su esposa. “No he hecho acusación porque no tengo pruebas, pero pudiera ser que esa decisión política administrativa de esta postulación de un nuevo intendente, produjo el secuestro de mi esposa. No me ha dado la cara y he tratado de conversar con él”.



La máxima autoridad de Lossada resaltó que Villalobos fue destituido porque los rendimientos en su evaluación de gobierno no han sido los mejores, ya que ante la “guerra económica”, requiere de funcionarios articulados con la situación y el ex intendente no está facultado para las tareas. “. He visto que ese sector ha sido poco integrador con las funciones”.



Finalmente, denunció que el ex funcionario tiene abierta una investigación porque “desmanteló la Intendencia al llevarse las puertas, lámparas, ventanas, entre otros objetos de las instalaciones, alegando que son suyas.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticiaaldia.com/2018/09/alcalde-de-lossada-revelo-que-su-esposa-fue-secuestrada-y-que-sospecha-de-su-exintendente-como-presunto-responsable/)