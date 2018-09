Experto independiente de la ONU reconoce avance de Venezuela en DDHH contra bloqueo de EEUU

Informe de Experto Independiente @Alfreddezayas presentado al Consejo de #DDHH de la ONU denuncia impacto negativo de medidas coercitivas adoptadas por EEUU contra Venezuela. Según experto constituyen "crimen de lesa humanidad" pic.twitter.com/yxRXIXtAMu — Larry Devoe (@LarryDevoe) 10 de septiembre de 2018

11 de septiembre de 2018.- Luego de visitar el país y reunirse con el Gobierno Nacional, sectores de la oposición y la sociedad civil, el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, publicó este lunes en su blog Alfred de Zayas’ Human Rights Corner, su informe sobre Venezuela y la supuesta crisis humanitaria, por la cual es atacada mediáticamente causando sanciones económicas de graves efectos para a la nación.De Zayas, indicó que una vez arribó a Venezuela, su estadía estuvo signada por la intimidación, además que pretendieron llevarlo a un “molde predeterminado” para forzarlo a modificar de algún modo el informe final, entre otras acciones que conminaban a no continuar con el trabajo, en ese contexto, —dice el experto— recibió cartas de algunas ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), que pretendían, incluso dictarle lo que debía llevar la conclusión final.El informe revela que a través de las redes sociales, fueron muchos los ataques de los cuales fue objeto, que le hicieron parecer una “incitación al odio” por parte de críticos “que no ven en un experto independiente, tenga un pensamiento autónomo y sopesado de pruebas”, se expresa en el informe.Sanciones y Crímenes de Lesa HumanidadDe acuerdo al informe, se resalta que las sanciones económicas contra Venezuela, ordenadas desde Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, “afectan y contraviene la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, pues destruyen “a poblaciones inocentes”.En el caso venezolano, dice; “que los efectos de estas sanciones que comenzaron con Obama y que siguen con la actual administración de Trump, con las medidas unilaterales de Canadá y la UE, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicinas, lo que acarrea en demoras en su distribución y ocasionado numerosos casos de muerte”.La Mediación Internacional en medio de una “Crisis Humanitaria”Zayas remarcó en dicho informe que en “Venezuela hay una crisis económica, que no puede compararse con la verdadera crisis humanitaria que se presenta en Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán, Somalia o Myanmar”, según los datos que aporta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).Esta afirmación, recalca; que se sostiene en los informes de la FAO de diciembre de los años 2017 y 2018, “Venezuela no aparece en la lista dentro de las 37 naciones en crisis alimentarias del mundo y consideradas por el organismo”.Alfred de Zayas, ocupó distintos cargos directivos en la ONU, desde al año 2012 hasta el mes de abril de este año.Por su parte el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, durante su alocución en el 39 período de Sesiones de Derechos Humanos de la ONU, destacó el hecho de que el experto independiente reconoce la manipulación del precio internacional del petróleo, así como la calificación del riesgo país, además del ataque a la moneda y el contrabando de extracción de mafias internas y externas, sumándole a ello las medidas unilaterales para dictar sanciones de bloqueo económico contra el país, por parte de Estados Unidos.