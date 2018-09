Abogados de la defensa de Requesens denuncian que por “órdenes superiores” no han podido visitarlo

#EnVivo @joelgarcia69 desde el Helicoide: "Nuevamente intentamos entrar al Sebin para visitar a nuestro defendido y nuevamente nos dijeron que por órdenes superiores no estábamos autorizados. Introdujimos un amparo en el que aún no ha sido admitido". #3Sep https://t.co/2ZFSZS8kYB pic.twitter.com/DOKkF1r3WD — VPItv (@VPITV) 3 de septiembre de 2018

El abogado de Juan Requesens, Joel García, denunció que no se les permitió la acceso a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide para visitar al diputado, reseña el canal VPItv."Nuevamente intentamos entrar al Sebin para visitar a nuestro defendido y nuevamente nos dijeron que por órdenes superiores no estábamos autorizados. Introdujimos un amparo en el que aún no ha sido admitido", dijo el abogado.García señaló que continuarán insistiendo para poder visitar a Requesens y que es probable que se realice un juicio en el cual el parlamentario por Primero Justiciano tendrá derecho a la defensa.