Colombia: Más de 9.300 cuerpos de personas desaparecidas fueron rescatados

31 agosto 2018 - La Fiscalía General de Colombia informó el 30 de agosto, Día Mundial de las Víctimas de Desaparición Forzada, que recuperó 9.303 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas y que trabaja en la identificación de miles más.



"Hasta el momento han sido recuperados 9.303 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en 12.221 diligencias que se han realizado en 30 de los 32 departamentos del país", señaló la fiscalía en un comunicado.



La fiscalía no precisó el plazo en el cual se realizó esa recuperación de los cuerpos ni tampoco cuánto tiempo de desaparición llevaban las víctimas.

El proceso de búsqueda incluyó la articulación con el estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que permitió "avances importantes en la ubicación de las víctimas de desaparición forzada y la efectiva judicialización de los responsables", dice el comunicado.



Asimismo, precisó que del número total de hallazgos se consiguió la identificación plena de 4.358 restos, que ya fueron entregados a las familias.



"Las labores científicas, de campo e investigativas continúan para dar con la identidad de 1.638 cuerpos de los que hay algún indicio, y encontrar algún elemento probatorio o característica sobre 1.891 declarados como no identificados", dijo la fiscalía.



Los restos no han sido identificados por la falta información de posibles familiares, la ausencia de muestras biológicas para contrastar el ADN o las precarias condiciones en las que fueron encontrados por asuntos geográficos y el paso del tiempo.



Por último, la fiscalía sostuvo que organiza jornadas con las víctimas en las zonas del país más golpeadas por el conflicto armado, lo que permitió atender a 44.960 personas que buscan a familiares desaparecidos.



El número de desaparecidos en Colombia por la violencia política asciende a más de 137.000 desde 1938, según datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

