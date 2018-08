Colombia: Iván Márquez y otro exguerrillero de la FARC llevan tres semanas desaparecidos

Iván Márquez, Tres semanas desaparecido. Credito: AVN

27 agosto 2018 - Tres semanas desaparecidos llevan el líder negociador de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, Iván Márquez, y el también exguerrillero Hernán Velásquez, quienes fueron vistos por última vez en la localidad de Miravalle, cercana al municipio de San Vicente del Cagúan, Caqueta.



En medio de atentados contra antiguos miembros de la FARC, incorporada a la vida civil y política desde finales de 2016, Iván Márquez habría abandonado la zona de reintegración de Miravalle por denuncias sobre posibles operativos militares en su contra.



Al respecto, el comisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, expresó su preocupación por el paradero de Márquez y Velásquez, de quienes dijo tienen libertad para desplazarse por todo el país, reseñó Sputnik.



“Ellos no se han vuelto a presentar en el espacio territorial de Miravalle, pero hay que entender que ellos están en libertad de moverse por el territorio nacional. Sin embargo, tienen un compromiso con su propia gente. Preocupa mucho que en dos o tres semanas no se ha sabido nada de ellos”, dijo Ceballos, citado en medios colombianos.



En caso de que los exguerrilleros hayan salido del país, Ceballos explica que el desplazamiento de un territorio a otro implica una serie de procedimientos que se deben reportar a las autoridades competentes, de lo contrario se estaría incurriendo en un delito.



El senador colombiano Carlos Antonio Lozada, del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), confirmó que el grupo parlamentario desconoce el paradero de Márquez y otros antiguos excombatientes.



"Lo que conocemos son los rumores que están circulando; la dirección del partido no tiene conocimiento sobre esa información", indicó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 465 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)