(VIDEO) Bolívar: Dirigente sindical Ruben González denuncia persecución y amendrentamiento hacia trabajadores por parte del gobierno

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González Credito: Captura

23-08-18.-El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Ruben González, denunció a través del canal VPItv la persecución y amendrentamiento hacia trabajadores del sector minero por parte del gobierno.



"Ellos son forajidos que quieren hacer lo que les da la gana. La democracia participativa y protagónica está en la constitución y eso es lo que tenemos que hacer", dijo González.



"Yo y mis compañeros estamos aquí, no porque nos pusimos dedo, sino por que fuimos elegidos democraticamente para representar los intereses genuinos de los trabajadores, por eso estamos aquí dando la cara en CVG Ferrominera en Puerto Ordaz", expresó el dirigente sindical



El secretario instó a todos los gremios sindicales a unirse para defender los derechos de los trabajadores y enfrentar al gobierno.



"Hago un llamado a todos los dirigentes sindicales. Hay una situación anormal donde hay que defender los intereses de los trabajadores. Hay que unirnos para enfrentar a un gobierno dictatorial", advirtió González.



Por otro lado, se refirió a su privación de libertad y aseguró que pudo salir de ella gracias a algunos funcionarios militares que no estaban de acuerdo con su detención.



"Pude salir de esa detención que me hicieron también gracias a funcionarios militares que no estaban de acuerdo y dijeron que no se iban a prestar para eso", confesó el sindicalista.