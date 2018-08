México: Denuncian el asesinato de 138 periodistas entre el 2000 y el 2018

16 agosto 2018 - En el marco de la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión” la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer un informe sobre la violencia que viven los periodistas y reporteros en México, entre el año 2000 y marzo de 2018, 138 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 14 son mujeres.



¨Es tan solo una parte del complejo panorama que enfrentan los derechos humanos, crítico panorama… Nuestro país demanda acciones urgentes”. Luis Raúl González Pérez/presidente CNDH.



La campaña busca visibilizar los riesgos que enfrentan los comunicadores en el país, evidenciar la relevancia de las actividades que desempeñan, así como la necesidad de que se les proteja y brinden las condiciones idóneas para ejercer.



Integrantes del gremio y defensores de derechos humanos, señalan que las autoridades no les interesa atender los homicidios de los reporteros y periodistas, al contrario, intentan relacionar a las víctimas con los victimarios para justificar los asesinatos, normalizando la impunidad.



En respuesta a esta serie de sus sesos, se busca estimular una campaña mediática con la confección de un chaleco compuesto de hojas de periódico con los sucesos de los periodistas muertos y con una mancha de “sangre” en el centro. Este chaleco, que ha sido probado efectivamente repeliendo impactos de proyectiles, no tiene como intención su producción masa sino impartir el mensaje a la población, que cuando un periodista muere, ellos también son afectados al privarse su derecho a la información.

