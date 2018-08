Requesens en la audiencia: “No les bajaré la mirada no pediré perdón porque soy inocente”

Juan Requesens Credito: Archivo

15-08-18.-Durante la audiencia, efectuada en horas de la madrugada de este martes, Juan Requesens, mantiene que es inocente del atentado al presidente Nicolás Maduro.



Manifestó que no tiene por qué pedir perdón, ya que siempre luchó constitucionalmente por una salida democrático del Gobierno, por lo que resaltó que no se doblegará.



“Desde que me metí en política sabía que esto podía pasar, y que mi vida y libertad podía dar. No bajaré a cara, no tengo por qué pedir perdón. Siempre he buscado la salida de este gobierno de manera constitucional, no de manera violenta. No me doblegaran, no les bajaré la mirada porque yo soy inocente”, afirmó.