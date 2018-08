(VIDEO) Dgcim detiene a general de brigada de la GNB Hector Armando Hernández Da Costa

Contrainteligencia Militar se acaba de llevar al General de Brigada Hector Armando Hernández Da Costa de su casa en los Palos Grande. Este es el oficial de alto rango de la Guardia Nacional Bolivariana que es detenido sin orden judicial esta semana por el atentado de los drones. pic.twitter.com/GGiwQBkVwQ — Daniel Blanco (@DanielBlancoPz) 14 de agosto de 2018

DATO El general de brigada (GN) Héctor Alonzo Hernández da Costa fue alférez mayor de la promoción graduada en 1989 (Batalla Pantano de Vargas II). Es decir, el estudiante más destacado del grupo de 98. Anoche, fue detenido por la Dgcim. — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) 14 de agosto de 2018

Familiares del General de Brigada Hector Armando Hernández Da Costa pudieron filmar parte del momento de la detención. El Gral se filmó en video antes de ser detenido en su casa pic.twitter.com/d4frowpNhy — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 14 de agosto de 2018

14-08-18.-Un general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue detenido la noche de este lunes 13 de agosto, por su presunta vinculación con el atentado fallido contra presidente de la República, Nicolás Maduro, hecho que ocurrió el sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, reseá el portal Efecto Cocuyo.En un video publicado en la red social Twitter, se ve como desde la casa del militar que fue identificado como Héctor Hernández Da Costa, una mujer le pregunta a un hombre encapuchado que se identifique y muestre una orden de allanamiento.Una segunda mujer graba lo ocurrido y el sujeto desde la puerta de la residencia amenaza a la persona con quitarle el teléfono si lo sigue grabando, a lo que ella responde con gritos que no tienen orden de allanamiento y no pueden violar la Constitución.El periodista Javier Ignacio Mayorca informó que Hernández Da Costa fue jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y posteriormente jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral (Redi), y fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).Su detención ocurre en el marco de la investigación de lo que el Gobierno calificó como un “magnicidio en grado de frustración”, para referirse al ataque que con dos drones cargados de explosivos que sobrevolaron sobre la tarima presidencial el sábado 4 de agosto, durante los actos de la celebración del 81 aniversario de la GNB.Uno de esos aparatos explotó cerca de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso a los presentes en el acto, mientras que otro fue desviado por los inhibidores de seguridad de Casa Militar, y explotó en el edificio Don Eduardo, a unos 500 metros del acto castrense.“Me llevan detenido por orden del presidente”En otro video, Hernández Da Costa informa que se encuentra en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes con su familia. “Ha llegado la Dgcim sin ninguna orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañe”, informa el militar.“Me declaro inocente de cualquier situación que se me quiera atribuir de una manera perversa. Estos jóvenes del Dgcim han llegado a mi vivienda de una manera violenta, pretenden irrumpir en mi vivienda, ya mandaron a buscar las herramientas, para llevarme detenido supuestamente por orden del presidente de la República“.La Dgcim ejecutó varios allanamientos el fin de semana en Maracay, donde reside el sargento retirado de la GNB, Juan Carlos Monasterios Vanegas, quien es señalado como el cabecilla de entrenar a los que dirigieron el atentado, y fue él quien acusó a los diputados Julio Borges y Juan Requesens de supuestamente formar parte del ataque.Incluso durante los operativos, la mamá de Monasterios Vanegas, Yosida de Monasterios de 62 años fue detenida y posteriormente liberada, cuando irrumpieron en su vivienda.Otros militares de alto rango de la GNB también han sido detenidos. El mismo 4 de agosto detuvieron a Pedro Zambrano Hernández, coronel de este componente militar y el pasado 11 de agosto, habrían arrestado al general de división Alejandro Pérez Gámez.