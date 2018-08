Padre de Requesens rechaza que se le asigne un defensor público a su hijo

#ATENCIÓN | Familia Requesens: Queremos informar a #Venezuela que designamos al abogado Joel García para la defensa del diputado @JuanRequesens en la audiencia de presentación del día de hoy. NO AUTORIZAMOS la designación de un defensor público. — Rafaela Requesens (@RRequesens) 13 de agosto de 2018

13-08-18.- El papá del dirigente político Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens ratificó que el domingo se comunicó con su hijo vía telefónica justo cuando el y su familia se encontraba a las afueras del Sebin en El Helicoide para hacerle llegar su alimentación, reseña Unión Radio.“Habló conmigo unos minutos, yo no sé en qué condiciones mi hijo hizo esa llamada, bajo qué condiciones está, yo no me conformo con llamadas o videos yo quiero ver a mi hijo (…) fue una conversación muy rápida”, expuso.Asimismo, dio a conocer que este lunes será la audiencia de presentación de su hijo y denunció que se le quiera imponer un defensor público. “Voy a advertir, tenemos información que van a tratar de ponerle un defensor público, esta familia rechaza categóricamente esa maniobra, el representante legal de Juan escogido por la familia es el doctor Joel García”El padre del dirigente político indicó que se logró enviarle la alimentación especial que el político requiere tras una cirugía gástrica. “Estamos haciendo la cola con los demás familiares de los presos cuando entró la llamada, ahí hablé con él y logramos después de eso entregar los alimentos y los insumos que él solicitó”.El médico sentenció que quiere constatar estado físico y psicológico de Requesens y desmintió que la familia haya estado vinculada a la grabación del video que se difundió el día viernes por redes sociales. “Nosotros no estábamos ahí, ese video se produjo allá adentro, yo me enteré de ese video por las redes sociales”.Indicó que esta lucha no solo es por su hijo sino por todos quienes están en la misma condición en Venezuela. “Nosotros somos la voz de Juan en este momento”.Por otro lado, Rafaela Requesens, hermana de Juan Requesens, reiteró este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que fue designado Joel García como abogado defensor del diputado, quien fue detenido la semana pasada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).La hermana del diputado subrayó que la familia Requesens no autorizó la designación de un defensor público en la audiencia del diputado.