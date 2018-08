Zapatero sobre denuncia de Borges y amenazas durante el diálogo: "Es una burda calumnia"

José Luis Zapatero Credito: Archivo

13-08-18.-José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y acompañante internacional en los diálogos sostenidos entre el gobierno y la oposición venezolana, rechazó las declaraciones del diputado Julio Borges, quien aseguró que sufrió "amenazas reales de Jorge Rodríguez, su hermana Delcy Rodríguez, de Zapatero" si no firmaba el acuerdo producto de las reuniones.



"La afirmación que hace el señor Borges es una burda calumnia, es absolutamente falso de toda falsedad, impensable y hasta insólito porque, precisamente, una de las tareas fundamentales que he hecho en Venezuela es promulgar la liberación de personas que estaban en la cárcel e intentar que la política no llegara a los límites que a veces se ha llegado", expresó Zapatero al periódico colombiano El Tiempo de Bogotá.



"Eso lo conoce bien Borges y lo conocen bien todos los dirigentes de la oposición, empezando por Voluntad Popular, pasando por Primero Justicia, incluido el señor Borges, al que por supuesto, como a todos, atendí en muchas de sus reclamaciones en favor de presos. Por tanto, afirmo que es una burda calumnia, una falsedad inaceptable y que, por supuesto, no acepto", reiteró.



"El proceso de República Dominicana, hay muchas personas que lo vivimos, que lo compartimos. Está el gobierno de República Dominicana, está Luis Aquiles Moreno, está Manuel Rosales, como representantes de la oposición. Por supuesto, cancilleres de Bolivia, de Nicaragua, de México, de Chile. Y, bueno, podrían estar unos más de acuerdo con otros en mi tarea, en mis posiciones, eso es completamente legítimo, pero es completamente inaceptable, intolerable e inmoral el que yo amenazara a nadie con nada y, mucho menos todavía, con un tema tan serio como es la cárcel", sostuvo Zapatero.



El diputado opositor venezolano Julio Borges aseguró este viernes que tras rechazar suscribir un acuerdo en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en febrero fue "amenazado" por altos funcionarios y por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.



Desde el fracaso de las negociaciones en República Dominicana, porque las partes no lograron acordar garantías y una fecha para las elecciones presidenciales -adelantadas para el 20 de mayo por el oficialismo-, Borges está exiliado, ahora en Colombia.



Recibí "amenazas personales y familiares del propio régimen de Maduro, de gente como Zapatero, de (...) Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez (vicepresidenta y ministro de Comunicación), de Tareck El Aissami (vicepresidente de economía)", dijo el parlamentario en entrevista al portal VivoPlay.



Rodríguez Zapatero era uno de los facilitadores de las conversaciones.



Por la detonación el sábado pasado de dos drones cargados con explosivos cerca de un desfile militar encabezado por Maduro -quien denunció que se trató de un plan para asesinarlo-, Borges fue acusado por la máxima corte de "homicidio intencional calificado en grado de frustración" contra el mandatario.