Acusan a cinco sargentos de la GNB por muerte de una bebé de 16 meses en Carabobo

Credito: Archivo

(Caracas, 10 de agosto de 2018) El Ministerio Público acusó a cinco funcionaros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por estar implicados en la muerte de una niña de 16 meses de edad en Tocuyito, estado Carabobo.



Los acusados son los sargentos adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) Jonathan Manuel Lira Quintero (32), Víctor Manuel Barco Silva (29), Greiver Josué Delgado Torrealba (20), José Alexander Mesa Solórzano (23) y Freddy José Morelis Núñez (26).



Durante esta situación, ocurrida en la madrugada del pasado 18 de junio en el sector La Guásima, resultaron heridos los progenitores de la pequeña, Albert Luisín Cedeño Carmona (29) y Diana Carolina Castillo Cedeño (29), quienes descendían de su vehículo para participar de una fiesta en honor al Día del Padre en la finca y gallera “Rancho Pepe”.



Los efectivos castrenses, que custodiaban la citada celebración, accionaron sus armas de fuego (tres fusiles y dos pistolas nueve milímetros) sin mediar palabra en contra de la pareja y su hija, luego de que el encargado del lugar alertara a los militares sobre un vehículo sospechoso.



A los pocos minutos, funcionarios del Eje de Homicidios Carabobo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al sitio para investigar un presunto enfrentamiento. En el área, se colectaron 26 conchas de fusil y 16 de bala.



Testigos del suceso refirieron que los sargentos de la GNB dispararon contra las víctimas, a pesar de que Cedeño descendió del automóvil para avisar que estaba desarmado y su hija estaba a bordo.



Los heridos fueron trasladados a la Ciudad Hospitalaria “Doctor Enrique Tejera” en Valencia. No obstante, la niña llegó sin signos vitales.



Mientras, los involucrados fueron detenidos en su comando de adscripción por efectivos del Cicpc.



Las fiscalías 94° Nacional y la 35° de Carabobo presentaron el escrito acusatorio contra los efectivos castrenses por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil con agravante genérico en grado de coautores, en perjuicio de la niña, y frustrado en detrimento de los padres de la menor.



Igualmente, fueron acusados por simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro, en concurso real de delitos.



Por este hecho, la fiscalía 27° de Carabobo acusó al encargado de la finca, José Luis Reyes (55), por homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de complicidad no necesaria, con el agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.



Del mismo modo, le acusó por homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil frustrado en perjuicio de los padres, en grado de complicidad no necesaria.



En el documento presentado ante el Tribunal 8° de Control de Carabobo, el Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación y las pruebas que la sustentan, así como el enjuiciamiento de los implicados en el caso.



La mencionada instancia judicial ordenó que los militares permanezcan recluidos en la subdelegación Valencia del Cicpc, mientras que Reyes está en el Eje de Homicidios Carabobo, base La Florida, del referido organismo policial.



La Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, adscrita a la Dirección de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público, apoya a las fiscalías 94ª nacional, 27ª y 35ª de Carabobo en esta investigación penal.