Primero Justicia: Video del diputado Juan Requesens es producto de la "presión psicológica y a tratos inhumanos"

10-08-18.-El partido Primero Justicia se pronunció este viernes a través de un comunicado sobre las recientes acusacions por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges, a quienes vincula con el atentado fallido al primer mandatario.A continuación el comunicado:El Partido Primero Justicia hace de conocimiento público el siguiente comunicado ante las infundadas acusaciones del régimen de Nicolás Maduro Moros en contra de los diputados Julio Borges y Juan Requesens:1. Primero Justicia condena enérgicamente la persecución de la cual están siendo objeto nuestra organización, toda nuestra dirigencia y, especialmente, los diputados Julio Borges y Juan Requesens por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros. Se trata del uso indiscriminado y mentiroso de toda la estructura de poder del Estado para destruir a un partido político cuyo único delito ha sido luchar para derrotar la dictadura.2. Rechazamos las mentiras y difamaciones con las cuales el régimen de Nicolás Maduro Moros pretende vincularnos a hechos violentos, dudosos y ante los cuales los venezolanos tienen absoluta incredulidad. Venezuela y el mundo son conscientes de que las únicas banderas de Primero Justicia han sido reivindicar la Constitución y exigir elecciones libres que permitan rescatar la soberanía del pueblo e iniciar la reconstrucción del país .3. Los venezolanos conocemos perfectamente las luchas y trayectorias democráticas de Julio Borges y Juan Requesens. La dictadura pretende condenar a Julio Borges por haber despertado la conciencia del mundo sobre la necesidad de incrementar la solidaridad democrática para con Venezuela y por aislar diplomáticamente al régimen de Maduro; y condena a Juan Requesens por encarnar la esperanza de una juventud que quiere dejar en el pasado el fracaso del socialismo del siglo XXI y quiere crecer en irreverencia para no claudicar en las luchas democráticas.4. Pero los venezolanos también conocemos perfectamente el talante dictatorial y mentiroso de Nicolás Maduro Moros. El régimen que enfrentamos es una estructura de mal y de mentira. Por eso rechazamos y sabemos que Venezuela rechaza las mentiras y difamaciones con las cuales el aparato de propaganda del régimen pretende esclavizar en las tinieblas y en las mentiras al pueblo de Venezuela. ¡El camino de Primero Justicia para liberar al país pasa por aferrar nuestras conciencias a la verdad! Y estamos convencidos que con el apoyo de Venezuela y de la comunidad internacional derrotaremos este aluvión de mentiras y haremos prevalecer la verdad.5. El testimonio, mediante video, del diputado Juan Requesens exhibido vilmente por Jorge Rodríguez es prueba fehaciente del carácter criminal del régimen. No es primera vez que la dictadura de Nicolás Maduro Moros recurre a la presión psicológica y a tratos inhumanos para obtener testimonios que, de acuerdo con el artículo 15 de la Convención Contra la Tortura de 1987, el artículo 46.1 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, son delitos y carecen de validez jurídica y procesal. Juan Requesens es un rehén que está secuestrado bajo una privación ilegítima de libertad, le fue violada su inmunidad parlamentaria, no ha sido visto por sus familiares ni abogados y fue obligado a declarar bajo condiciones inhumanas, en frente de sus captores, sin ser presentado ante un órgano judicial, sin fórmula de ley y sin la asistencia de abogados. Por ello, Primero Justicia no se doblega y seguirá luchando para liberar a Venezuela de este régimen delincuencial.6. Reiteramos que seguiremos luchando a través de todos los medios constitucionales para alcanzar la democracia, agradecemos la solidaridad de todos los factores democráticos en VENEZUELA y en el mundo y, por supuesto, convocamos a los venezolanos a continuar en este camino de liberación democrática que, estamos convencidos, durará poco tiempo más.La Junta de Dirección Nacional