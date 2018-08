(AUDIO) Abogado Juan Raffalli: El único tribunal que puede juzgar a un diputado es el TSJ

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

10-08-18.-El abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, (UCAB), Juan Manuel Rafalli, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la institución de la inmunidad parlamentaria está prevista para que un diputado, dado su cargo o su posición política, pueda ejercer su función libremente; siempre y cuando, no cometa un delito en flagrancia.“La Constitución es muy clara, en su Art. 200 dice que el único tribunal que puede juzgar a un diputado es el Tribunal Supremo de Justicia ¿Y cómo lo hace? Si el diputado es capturado en flagrancia o no, el TSJ debe recibir unas actuaciones de parte de un solicitante, en este caso el Ministerio Público, que ha debido recabar unas pruebas (…) el TSJ debe decidir si hay o no mérito para exigir el antejuicio de mérito”, explicó el abogado, quien acotó que cuando se comete este acto, la persona debe ser detenida en su casa hasta que la Asamblea Nacional lo autorice para allanar ese fuero parlamentario.Rafalli indicó que la figura del fiscal de la República debe ser garante del cumplimiento de las leyes, y que independientemente de la veracidad de los hechos, debe apegarse al “debido proceso, presunción de inocencia y a los acuerdos y tratados internacionales que siguen obligando a Venezuela”.El catedrático precisó que con respecto a los señalamientos del presidente, Nicolás Maduro, en contra de su ex homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, según los tratados internacionales se establece el respeto y tratamiento recíproco con los gobernantes de una Nación. “Declaraciones como estas no ayudan a mejorar el trato (…) no olvidemos que Colombia tiene un problema, porque han pasado casi un millón de personas por esa frontera”, puntualizó.