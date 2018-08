(VIDEO) Hermana del diputado detenido Juan Requesens: "Al régimen le decimos que no le tenemos miedo a pesar de sus amenazas"

08-08-18.-La presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), Rafaela Requesens, manifestó este miércoles que aún no posee información sobre el paradero de su hermano y diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ingresaran a su casa y detuvieran a ambos en la noche del día martes, reseña El Universal.



"Cuando nos despedimos estaba bien; no hubo ningún trato de violencia física hacia nuestra persona", aseguró Requesens en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.



La dirigente estudiantil, quien fue liberada en horas de la noche de este martes, hizo un llamado a los jóvenes que se encuentran en el país "a seguir luchando" y "a dar la vida" como lo han dado "nuestros compañeros".



"Al régimen le decimos que no le tenemos miedo, y a pesar de sus amenazas aquí seguimos fuertes y unidos (...) hemos entendido que las diferencias las tenemos que apartar, porque Venezuela todo lo vale", manifestó Requesens.



Cabe recordar que en cadena de radio y televisión el Presideente venezolano, Nicolás Maduro, identificó a numerosos autores materiales y financistas del atentado con drones que se intentó en su contra el pasado sábado 4 de agosto, algunos de ellos ubicados en Colombia y Estados Unidos. Entre las evidencias, presentó los audios de las conversaciones que los terroristas mantuvieron entre sí mientras ejecutaban el atentado. Simultáneamente, fue detenido por el Sebin el diputado Juan Requesens, de Primero Justicia, de quien uno de los capturados, Juan Carlos Monasterios, señaló que le ayudaba a pasar a Colombia para los entrenamientos. Todos los involucrados participaron en las guarimbas de 2017.



Señaló Maduro que varias declaraciones de los detenidos incriminan tanto a Julio Borges (quien vive actualmente en Bogotá) como al diputado Juan Requesens, de Primero Justicia, quien habría colaborado para que los terroristas acudieran sin inconvenientes a Colombia, a entrenarse en una finca en Chinácota, Norte de Santander.