Gabriela Ramírez cuestionó la confesión de uno de los implicados en el fallido atentado a Maduro

Recuerdo al Capitán Caguaripano hinchado, con los ojos inyectados de sangre por la golpiza y conteniendo las lágrimas del dolor.



Luego veo al terrorista cooperante, en posición relajada, fresquito narrando cómo matarían al Presidente. Algo no cuadra. — Gabriela del Mar ⚖️ (@gabrieladelmarp) 8 de agosto de 2018

08-08-18.- La ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter luego de la confesión transmitida en cadena nacional de uno de los implicados en el fallido atentado contra Nicolás Maduro.El hombre, identificado como Juan Carlos Monanterios, en su testimonio explicó de forma detallada todo el proceso que tomó el “intento de magnicidio” e involucró al diputado Juan Requesens y a Julio Borges en su relato.Ramírez hizo una analogía entre las confesiones del capitán Juan Caguaripano y la de Monasterios y expresó que a su juicio hay algo que no concuerda. La ex defensora basó su opinión en las posturas y condiciones físicas de ambos al momento de confesar.“Recuerdo al capitán Caguaripano hinchado, con los ojos inyectados de sangre por la golpiza y conteniendo las lágrimas del dolor. Luego veo al terrorista cooperante, en posición relajada, fresquito narrando cómo matarían al presidente. Algo no cuadra”, expresó Ramírez