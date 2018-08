Ramos Allup: “Inmunidad parlamentaria solo puede ser levantada por la AN”

.@hramosallup : "Tenemos que prepararnos para eventos futuros que el Gobierno pueda ejecutar, inclusive, si busca liquidar físicamente a esta Cámara, tenemos que seguir luchando y honrando la soberanía popular" #AN #7Nov — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 7 de noviembre de 2017

.@hramosallup: "Para allanar la inmunidad de cualquier Dip. hace falta la autorización previa de la propia AN. Esta AN no ha autorizado allanamiento de inmunidad de ningún Dip." #SesiónAN #7Nov — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 7 de noviembre de 2017

08-08-18.-Sólo la Asamblea Nacional (AN) tiene potestad para allanar la inmunidad a sus diputados, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter este miércoles el parlamentario de oposición Henry Ramos Allup, luego que se conociera que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sesionará para discutir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los legisladores presuntamente vinculados al atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.Allup expresó que ningún otro cuerpo ni organismo puede hacerlo, “mucho menos si carece de legitimidad de origen”.“La CRBV establece el procedimiento para allanar inmunidad parlamentaria a diputados electos por el pueblo. Sólo la AN puede allanar inmunidad de sus diputados. Ningún otro cuerpo ni organismo puede hacerlo mucho menos si carece de legitimidad de origen”, dijo.Asimismo, se refirió a la detención del diputado Juan Requesens y aseveró que se trata de una violación de su inmunidad parlamentaria.“Detención del diputado AN Juan Carlos Requesens por la policia política del régimen basada en falsas imputaciones es de hecho una violación de su inmunidad parlamentaria y transgresión de normas expresas de la CRBV”, indicó.Este martes, el diputado Requesens y su hermana Rafaela, fueron detenidos en la residencia de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. Su hermana su liberada cerca de las 11:00 de la noche.El presidente de la República, Nicolás maduro, señaló a los diputados Juan Requesens y Julio Borges como responsables del atentado que sufrió el pasado sábado mientras participaba en un acto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la Plaza Bolívar.