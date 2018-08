(VIDEO) Fran Luna, secretario ejecutivo de la Federación Petrolera, pregunta: ¿Dónde está el dinero del Fondo de Pensiones de PDVSA?

Miércoles, 08 de agosto de 2018.- Por su parte, el mismo primero de agosto, el dirigente sindical Francisco Fran Luna, secretario ejecutivo de la Federación Petrolera y dirigente de C-CURA, se adentró en el tema de la situación del Fondo de Pensiones de PDVSA.



Aquí solidario compatriotas con todos estos compañeros jubilados y sobrevivientes, una reclamación mas ante la situación que tiene PDVSA de negarles sus excedentes tanto como sus intereses del Fondo de Pensiones.



Ahorita acabamos de enterarnos, no vino ningún directivo de PDVSA y por lo tanto la reunión y toda la toma que se hizo va a quedar sin ninguna respuesta y esto es parte del tratamiento que da el patrono gobierno a estos problemas.



Violan hasta la ley, porque este es un Fondo, creado en el año1993, para que los jubilados no tuvieran necesidad de tener pensión mínima por parte del gobierno, ni tuvieran tampoco necesidad, pensión mínima por parte del movimiento sindical, no, sino que ese dinero que dejaron ellos al jubilarse, a través del Fondo de Pensiones, ellos iban a ganar, esos reales colocados en las empresas bursátiles, iban a ganar intereses, iban a tener excedentes, por lo tanto su pensión mínima iban a ser distintas de las pensiones mínimas nacionales.



Y nada de eso se cumplió compatriotas y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo porque se está perdiendo el Fondo de Pensiones.















