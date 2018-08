(VIDEO) Dirigente del PCV: Fiscalía no da respuestas ante mafias en la frontera y asesinatos a campesinos

El dirigente del PCV, Eduardo Linares Credito: Captura

06-08-18.-El dirigente agrario nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Eduardo Linarez, aseguró este lunes durante una entrevista en Globovisión que la Fiscalía no da respuestas ante mafias en la frontera y asesinatos a campesinos.



“Una vez que se promulgó la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, se generó una arremetida de los terratenientes contra los campesinos con el uso de campo volante y sicarios que llevan una cifra de más de 300 campesinos asesinados durante estos 18 años”, denunció Linarez .



A pesar de las diferentes denuncias por parte de familiares y trabajadores, lamentó que aún no existan autores materiales presos por los asesinatos. “Se han hecho diferentes comisiones con varios fiscales y hasta el momento no se le ha dado respuesta a las familias que reclaman justicia”, expresó.



Indicó que estos hechos se han llevado ante la actual vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y ante el presidente Nicolás Maduro, pero no han encontrado solución.



Exigió respuestas inmediatas a la Fiscalía, debido a que los asesinatos siguen aumentando.



De la misma forma, denunció la presencia de terratenientes y mafias en instituciones del Gobierno, como en el Instituto Nacional de Tierras, Agropatria y en el Ministerio de Agricultura y Tierra.



“Hay personas del Gobierno vinculadas al tráfico de combustible y lubricantes, incluso, hay varios detenidos de Agropatria que bachaquean los productos que llegan a las agrotiendas”, manifestó el dirigente político.



Aseguró que los trabajadores agrarios impulsarán acciones esta semana para exigir respuestas a la Fiscalía ante el asesinato de más de 300 campesinos por terratenientes y sicarios.