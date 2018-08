Bolívar: Denuncian desaparición de ex-diputado del Psuv y su esposa, registradora civil del municipio Heres

Hola mi Mamá sigue Desaparecida desde el miércoles 01/08. Por favor ayudenme a Difundir esta imagen y muchísima gracias a los que han estado pendientes. pic.twitter.com/7kqfBFsSEW — Da Silva Ψ (@AgnelysDS) 4 de agosto de 2018

04-08-18.-Tres días tienen desaparecidos Aldrín Torres y Rebeca Núñez en el estado Bolívar. Se trata del exdiputado al Consejo Legislativo por la entidad y su esposa, actual registradora civil del municipio Heres, reseña el portal Efecto Cocuyo.Este viernes, 3 de agosto, se hizo pública la desaparición de la pareja a través de redes sociales y la confirmación de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Torres es miembro de esta tolda política.Según el medio local Correo del Caroní, la pareja fue vista por última vez al salir de su vivienda en Ciudad Bolívar, cuando presuntamente fueron sorprendidos por hombres sin identificar. Hasta ahora se desconoce su paradero y las razones que habrían motivado a lo que se presume sea un secuestro.Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumireron las investigaciones. En la semana estuvieron realizando pesquisas al rededor del inmueble. No encontraron puertas ni ventanas violentadas en la vivienda.“Ambos andan desaparecidos, no están en su casa, no se sabe nada de ellos, una vecina los vio salir a eso de las 5:00 de la mañana, pero no sabe si iban solos o se los llevaban”, comentó una fuente allegada al ex diputado al medio regional.