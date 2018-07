Colombia: Narcotraficantes ponen precio a la cabeza de una perra

Sombra, la efectiva perra antinarcóticos Credito: web

30 de Julio - A primera vista Sombra es simpática como cualquier otro perrito, pero en el fondo es una implacable luchadora contra el tráfico de drogas. Esta integrante del escuadrón canino de la Policía Antinarcóticos de Colombia ha logrado frustrar el envío de nueve toneladas de cocaína del Clan del Golfo. Conoce todo sobre ella.



No es extraño escuchar que el crimen organizado ponga precio a la cabeza de una persona que ponga bajo amenaza los negocios con drogas. Escuchar que un poderoso cartel de drogas puso una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (7.000 dólares) por la vida de una perra, en cambio, no es algo de todos los días.



Sombra, una integrante del escuadrón canino de la Policía Antinarcóticos de Colombia se convirtió en el "tormento" de Otoniel, el narcotraficante más buscado del país y líder del Clan del Golfo, según ha expresado en Twitter la entidad de seguridad.



Con apenas seis años, la eficaz agente de cuatro patas participó en alrededor de 300 operativos en aeropuertos colombianos, que llevaron tras las rejas a 246 personas, según dijeron sus responsables en una entrevista con la la cadena colombiana RCN Noticias. Apenas en un operativo en el puerto de Santa Marta la canina incautó 1,1 toneladas de cocaína.



Pero también hace algunas semanas, en Antioquia, su nariz llevó al hallazgo de más de cinco toneladas de la misma droga. A raíz de su efectividad, el Clan del Golfo ofrece la recompensa de miles de dólares, indicaron los policías en la emisión.



Por eso, la perra fue trasladada hace poco al sector de cargas del aeropuerto Eldorado de Bogotá. En su nuevo destino, más seguro, consiguió atrapar a 40 personas que llevaban 70 kilos de cocaína, dijeron los policías a su cargo en RCN.



Como ella, unos 250 caninos integran la misma brigada. Su tiempo de servicio termina a los ocho años. Es decir que a Sombra le quedan dos años por delante para ir detrás de los narcos.



En los desfiles militares del 20 de julio, fiesta nacional de Colombia, la particular efectiva de policía fue una de las estrellas. Su trabajo, hasta el momento, le valió dos honores al mérito canino. Se espera que con los resultados de este año se haga merecedora de una tercera mención.