EEUU: Abogado de la actriz porno Stormy Daniels denunció que otras tres mujeres fueron "silenciadas" por Trump

La actriz Stormy Daniels y su abogado Michael Avenatti Credito: AFP

Michael Avenatti, el abogado de la actriz porno Stormy Daniels, reveló este viernes que representa a otras tres mujeres que recibieron dinero para ocultar sus romances con el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Tres mujeres más", tuiteó Avenatti. "Todas recibieron dinero a través de varios medios. Es tiempo de que Michael Cohen (ex abogado del mandatario) y Donald Trump sean 100 por ciento transparentes con los estadounidenses. Todos los documentos, todas las grabaciones. Ahora. No más mentiras o palabrería", escribió el abogado en la red social.



En diálogo con la prensa en Los Ángeles, el letrado dijo que las mujeres "recibieron dinero para silenciarlas antes de las elecciones de 2016".



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, demandó al presidente Trump para anular un acuerdo de confidencialidad que buscaba evitar la divulgación de la supuesta relación íntima que empezó en 2006.



Cohen, quien representó a Trump por largo tiempo, le pagó a Daniels 130.000 dólares días antes de la elección presidencial, a cambio de su silencio.



Una grabación que salió a la luz esta semana expone la conversación entre Trump y Cohen discutiendo acerca de cómo comprar los derechos del relato de otra mujer. Se trata de Karen McDougal, una modelo de Playboy que dice haber tenido un romance con Trump en 2006 y que había vendido su historia al diario National Enquirer por 150.000 dólares. El tabloide nunca publicó el testimonio.



Alejado de Trump, Cohen es investigado en Nueva York sobre si sus acuerdos y negociaciones de silencio violaron las leyes de financiamiento electoral.



A su vez, Cohen está solicitando a un juez federal en Los Ángeles que considere prohibir a Avenatti discutir el caso de Daniels con los medios, y que le dé una prórroga de 90 días para su defensa. Cohen fue demandado por difamación por sus comentarios sobre la honestidad de la actriz porno.



El juez federal James Otero escuchó argumentos en el caso de Daniels, pero no tomó inmediatamente una decisión y no dio indicaciones sobre cuándo anunciará su decisión.



"Estamos convencidos, basados en sus declaraciones, de que los esfuerzos del presidente de Estados Unidos y Michael Cohen de silenciarme (...) van a fallar, como deberían", relató Avenatti luego de la audiencia.



El abogado de Cohen, Brent H. Blakely, afirma que es necesaria una orden para callar a Avenatti, quien en decenas de presentaciones televisivas y más de 500 tuits ha criticado a Cohen por litigar el caso "en el tribunal de la opinión pública", según documentos presentados a la corte.



Daniels presentó una demanda separada de difamación contra Trump en Nueva York, afirmando que el presidente la desacreditó al decir que ella mintió sobre un hombre que la habría amenazado con violencia si no mantenía en silencio su supuesta relación con el actual presidente.



"Esto es un encubrimiento al nivel más alto de nuestro gobierno", denunció Avenatti.