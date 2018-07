Arrestan en Miami a 2 personas acusadas por EEUU de participar en plan para lavar dinero malversado de PDVSA

la empresa estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, PDVSA Credito: web

24 de Julio - Un exbanquero de Julius Baer y un ciudadano colombiano fueron arrestados por acusaciones estadounidenses de participar en un plan que involucra a exfuncionarios venezolanos para lavar dinero malversado de la petrolera estatal PDVSA a través de Florida, dijeron este miércoles fiscales federales.



Matthias Krull, de 44 años, un ciudadano alemán que fue vicepresidente de Julius Baer en Panamá, fue arrestado el martes en Miami, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



En tanto que Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y naturalizado estadounidense, calificado por los fiscales como “profesional del lavado de dinero”, fue detenido el miércoles en Italia y se enfrenta a procedimientos de extradición, informó el Departamento de Justicia.



Un abogado de Krull no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Julius Baer tampoco atendió a peticiones de declaraciones. Ningún abogado de Frieri pudo ser identificado inmediatamente.



Los dos hombres fueron acusados ​​en una querella criminal abierta en una corte federal en Miami de conspiración para cometer lavado de dinero.



“El estado de crisis social, política y económica de Venezuela en el que proliferan ecosistemas corruptos y criminales que generan miles de millones de dólares impulsa ríos de ganancias criminales a través del sur de Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y un destino deseable para criminales extranjeros adinerados y cleptócratas”, dijo la querella.



Los fiscales dijeron que la trama comenzó en el 2014 y el 2015 y tenía como objetivo lavar 1.200 millones de dólares a través de bienes raíces en Florida y esquemas de inversión falsos, incluyendo emisiones fraudulentas de bonos y fondos de inversión.



Los fiscales dijeron que dólares malversados ​​de PDVSA fueron utilizados en esquemas corruptos para aprovechar la tasa de cambio fija del Gobierno venezolano entre el bolívar y la moneda estadounidense.



La querella también acusa a varias personas, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA, de participar en el plan. Los otros acusados ​​siguen prófugos, según el Departamento de Justicia.



PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo contactar inmediatamente a Urdaneta u Ortega.