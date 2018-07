Cómo y por qué meten preso al "Rojo", explican quienes le apoyan

"El Rojo" Rafael Acuña, ex alcalde de Cumaná y ex candidato a Gobernador del estado Sucre por UPP 89, con apoyo de movimientos regionales y de Marea Socialista, sometido a prisión carcelaria, a casa por carcel o a medidas de presentación durante los últimos 8 meses Credito: Aporrea.org

Activistas y militantes de izquierda del estado Sucre y de otros estados de la República Bolivariana de Venezuela, así como de organizaciones de orientación anticapitalista y socialista de América Latina y de países de Europa, han decidido retomar la campaña por la liberación de Rafael Acuña, que es un dirigente de izquierda venezolano de la ciudad de Cumaná (estado Sucre), en vista de lo que califican como la "persistencia de sectores del gobierno y del sistema judicial venezolano que se prestan para practicar detenciones arbitrarias por razones políticas o incluso personales, y de mantener presos por encargo, de manera indefinida, sin el debido proceso judicial o con expedientes amañados".

Recientemente, como parte de esa campaña, se pronunciaron varios partidos y grupos políticos de izquierda, reunidos a escala internacional como Anticapitalistas En Red, entre los que se encuentran el Movimiento Socialista de los Trabajadores (Argentina), el Movimiento Anticapitalista (Chile), Socialismo y Libertad (España), La Commune (Francia), Alternativa Socialista (Paraguay), Marea Socialista (Venezuela) y una organización obrera de izquierda de Bielorrusia. También ha habido expresiones de solidaridad de miembros de la Plataforma en Defensa de la Constitución de la que hacen parte algunos exministros y exministras del gobierno de Hugo Chávez, junto con destacados luchadores e intelectuales.

En función de esta nueva campaña de solidaridad por la libertad del Rafael Acuña, conocido en el seno de la izquierda, de la militancia bolivariana y del movimiento popular cumanense como "El Rojo" Acuña, han enviado una reseña que recoge su perfil y trayectoria política:

"Rafael Acuña incursionó en la actividad política desde las luchas estudiantiles liceístas. Cuando inició sus estudios profesionales en la Universidad de Oriente, (UDO) se unió a los grupos de izquierda y formalizó su militancia política con la Liga Socialista. En la Universidad de Oriente fue miembro electo del Centro de Estudiantes de Cursos Básicos, luego fue electo en la misma institución como Secretario General de la FCU-UDO-SUCRE".

"En estas luchas, Acuña conoce personalmente a Hugo Chávez y se une al Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MBR 200)".

"Una vez graduado, ocupa varios cargos en la administración pública, pero por su lucha revolucionaria el pueblo chavista de Cumaná y militante del PSUV lo escoge como candidato de dicho partido, haciéndolo luego Alcalde con una victoria electoral significativa. Ejerció la jefatura de la ciudad desde el 2008 al 2013 con más éxitos que reveses, tanto así que cuando fue a la elección interna para reelegirse como candidato a la Alcaldía ganó ésta con el 86% de los votos internos del PSUV, pero ya muerto Chávez la elite que actualmente gobierna el país irrespetó estos resultados y colocaron a un candidato paracaidista para llevar las riendas del Municipio Sucre de la ciudad. Después que se le quitó la nominación, sectores reaccionarios del PSUV iniciaron una campaña de desprestigio para tratar de sepultarlo políticamente".

"Transcurridos cuatro (4) años, los partidos UPP-89, MAREA SOCIALISTA, DESAFÍO DE TODOS, REDES, SUCRE DESPIERTA, ALFA, PIEDRA, entre otros, lo proponen como candidato a la gobernación, con una clara orientación revolucionaria y chavista. Después de esta campaña a la gobernación se lograron consolidar quince (15) equipos políticos en cada municipio del estado y cincuenta y dos (52) equipos parroquiales".

Y aquí está lo que quienes apoyan a "El Rojo" Acuña consideran el comienzo de una nueva arremetida de la persecución contra su persona y condición política:

"Una vez que la coalición revolucionaria anunciara los quince (15) candidatos a las alcaldías a los tres días el Juez Segundo de Control, Gilberto Figueroa ordenó la detención de Rafael Acuña por una acusación realizada por la Fiscal Yesmarlin Marín, estos dos recibieron órdenes de sus superiores el Juez Rector del Estado Jesús Meza Días y el Fiscal Superior Gustavo Aldana, quienes a su vez recibieron la orden del Gobernador electo Edwins Rojas de meter preso a Rafael Acuña a costa de lo que fuera, pero había que sacarlo de la jugada y tenerlo preso mientras se realizaban las elecciones municipales. Esto evidencia que es un preso político del gobernador".

"Los abogados de Rafael Acuña lograron en la audiencia de presentación que a este se le diera casa por cárcel y allí paso más de tres meses preso, con asedio del SEBIN a su familia, esposa e hijas. Todo el proceso judicial establecido en las les leyes venezolanas ha sido violado".

"A Rafael Acuña se le imputa de haber robado una pistola de la Policía del Estado. "Ésta efectivamente se le había asignado a su escolta una vez asumido el cargo de Alcalde; no a él, sino a su escolta. Pero una vez entregado el cargo, el escolta entregó el arma, y esto consta enn un acta que está en el mismo expediente y que está físicamente en la sede del DIGESIN de Cumaná. Una vez que se abrió la averiguación por ese arma y otras que siguen desaparecidas, por las cuales las fiscal no aboga, a Rafael acuña se le debió notificar, pero claro, no se podía hacer esto porque su escolta entregó el arma, y sucede que según las leyes venezolanas éste debió de ser notificado, informándole que tenía un proceso judicial abierto y para que se defendiera como lo establece la Constitución. Todo este proceso se viola, a Rafael acuña lo mandan a meter preso porque el gobernador lo considera un obstáculo para su gobierno en el estado Sucre, que no goza de buena reputación en cuanto a la pulcritud de los manejos públicos".

"La Fiscalía violó todo el proceso como lo dejan ver los informantes de El Rojo, pero el juez al ver el expediente no debió dar a lugar a la acusación porque en el expediente está el acta de entrega del arma, y sin embargo, como fue una orden política del gobernador, éste, violando todo el ordenamiento jurídico, es quien realmente está detrás de la emisión de la orden de aprensión. Por una publicación en el facebook que hace un periodista de la ciudad, El Rojo se enteró y por su misma cuenta y con su conciencia limpia fue y se presentó voluntariamente en la sede de la Policía Municipal de Cumaná".

Frente a este comportamiento de Acuña, quienes le apoyan expresan: "Saquemos conclusiones. Una persona que hubiera tenido realmente delitos, se habría ido del país, como han hecho muchos, pero el Rojo con su dignidad en alto, afrontó la situación, estando claro en que era una situación política".

El relato de los integrantes del movimiento de solidaridad con Rafael Acuña prosigue:

"Una vez transcurridos los 45 días que tenía la fiscal para investigar, hizo la acusación con los mismos argumentos, pero por una componenda entre la Fiscalía y el juzgado, nunca quisieron hacer la audiencia preliminar. En medio de todas estas violaciones al proceso y por el trabajo jurídico de los abogados se logra una medida cautelar que lo deja en libertad, con la sola condición de presentarse cada 15 días; o sea, Rafael acuña podía transitar libremente por todo el territorio nacional".

"Ahora bien, en ese intervalo de tiempo, Rafael Acuña se enferma, y se hace un conjunto de exámenes de salud en su región, pero ante dudas y buscando segundas opiniones, se dirigió a Ciudad Bolívar a realizar otros chequeos médicos".

Para sorpresa de Acuña, al regresar de la práctica de los exámenes médicos, es detenido en el puesto de la Guardia Nacional del Puente de Angostura, del Estado Bolívar:

"El agente de Guardia llama para el SIPOL y este aparece en el sistema con el delito de ‘Ventas Engañosas’, es decir, por estafador y no por Peculado Doloso, que era la acusación fraudulenta (por la presunta retención de un arma) que es realmente la acusación que hace la Fiscalía de Cumaná. Pese a la incongruencia entre lo que salía en el sistema y la medida cautelar que Rafael Acuña mostró al guardia, éste fue detenido y puesto a la orden de Fiscalía. Entonces fue trasladado de Ciudad Bolívar a Cumaná y llevado como un delincuente común por la Guardia Nacional, pero para sorpresa de todo el mundo quedó es detenido nuevamente por órdenes del gobernador Edwins Rojas, a raíz de la escritura y publicación de un artículo en aporrea.org sobre el salario mínimo, en el que Rafael Acuña hace un análisis y desde el punto de vista matemático y sociológico demuestra que el salario del venezolano en la actualidad es cero (0). Por ese artículo y nos imaginamos que por la convocatoria a las elecciones de concejales, Rafael Acuña es privado otra vez de libertad, lo que asumimos es para alejarlo nuevamente del proceso electoral venidero, como una manera de despejarle el camino a sus contendientes en el poder".

Para quienes respaldan a Rafael Acuña "esto evidencia el carácter autoritario de este gobierno, mostrado cómo se utiliza el sistema de administración de justicia de la Republica para hacer injusticias. Pero estas injusticias se hacen con mayor saña con los dirigentes de izquierda que día a día están demostrando que el gobierno de Maduro no es revolucionario".

En el estado Sucre, los activistas y grupos solidarios con Rafael Acuña guardan precaución a la hora de identificarse públicamente, pues ha habido otras detenciones temporales y seguimientos policiales que les hace temer mayores represalias, pero no por ello dejan de actuar en defensa de sus derechos y por la libertad de Rafael Acuña. Por ello le hacen un llamado al pueblo del Estado Sucre y de Venezuela a seguir luchando para defender a estos dirigentes que están dispuestos a sacrificar su libertad y tranquilidad familiar por el bienestar del pueblo en general.

Como ellos mismos lo expresan: "Somos hombres y mujeres que no se han arrodillado ante el autoritarismo de este gobierno". Y por eso dicen que "hay que seguir organizándose y luchando para lograr en un futuro próximo el verdadero camino de la revolución en Venezuela y entre todos los explotados lograr la construcción de una sociedad sin explotación, injusticias e ignominias como las que se viven en la actualidad".